Makanéra fulmine contre la députée Tata Bah : ‘’c’est une menteuse ! Si elle n’arrête pas, j’ai des messages qui sont une bombe contre l’UFDG’’

La réplique de l’ancien ministre de la Communication Alhousseyni Makanéra Kaké contre la députée de l’UFDG Mariama Tata Bah sur sa vie de couple a été automatique et sans détours. Le leader du mouvement N’dimboré en a vraiment gros sur le cœur. Il l’a fait savoir dimanche à Mediaguinee…

“Moi, je ne voulais pas mettre sur la place publique, ma vie de couple. Ce que je vais vous dire, allez à la justice de Dixinn, allez voir quand est-ce qu’elle a été saisie du problème qui m’oppose à ma femme? Vous allez voir si Mariama Tata est une menteuse ou pas. Le fond, je ne le dirais pas pour le respect au couple et à mon épouse. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre connaissance de ma plainte là-bas. Il y a plus de 6 mois de cela. C’est pour vous dire que ce sont des gens qui mentent. Je confirme que nous sommes devant la justice, il y a plus de 6 mois avant mon départ pour l’Europe. Et en Europe, j’étais avec Cellou, on est partis au Quai d’Orsay ensemble. Mais je ne rentrerais pas dans le détail. Ce qu’elle a dit, elle est entrain de mentir. Allez vous-même regarder la date à laquelle le tribunal a été saisi et mon audition et celle de madame.

La seule chose que je vous garantis, c’est si on me laisse parler, les messages dont je dispose, ce ne sera pas bon pour l’Ufdg. Je ne veux pas parler, je ne veux pas diffuser les messages, je les ai. Je ne souhaitais pas mettre sur la place publique mes problèmes de couple mais comme ils disent que c’est à cause de la politique que j’ai décidé de divorcer, vous pouvez aller voir au tribunal de première instance de Dixinn date à laquelle j’ai saisi le tribunal. C’est le jour où j’avais été convoqué au tribunal, c’est ce jour là que je suis allé pour fixer la date pour que madame et moi, on se retrouve. Mais dites à Mariama Tata que si elle ne connait pas de se renseigner, mais si elle m’oblige à publier les messages que j’ai, ce ne sera pas bon ni pour elle ni pour tout son parti.

On connait le régime en Guinée, la femme a ses biens à part, l’homme aussi a ses biens à part. Mais s’ils vont me dépouiller de ma maison, ils n’ont qu’à le faire. Devant quelle loi? Moi, je ne discute même pas de ça. Moi, le fond du problème-là, je ne voudrais pas qu’on politise, je ne voudrais pas politiser ce qui n’est pas politique. Mais s’ils veulent politiser, j’ai des messages que je garde pour moi, si je les diffuse, beaucoup de personnes vont baisser la tête. Quand je parle, ce sera une bombe parce que j’ai accédé à des messages, si je les publie… (il n’achève pas la phrase), il ne faut pas qu’on me laisse parler. Je me suis tu, comme ça j’ai demandé le divorce, ils n’ont qu’à laisser comme ça. Moi, elle pouvait être dans d’importe quel parti, ça ne me dérange pas. Dans ma famille, tout le monde a un parti politique. Des fois, mes enfants et moi, nous n’avons pas la même position politique. Même mon frère jumeau. Elle n’est pas plus proche de moi que mon frère jumeau. Il n’a aucun leader, je dis aucun, dans ce pays qui peut se comparer à moi sur le plan de la constance, de la conviction et du courage de défendre sa position. On va se rencontrer parce que le mercredi prochain, j’anime une conférence de presse à la Maison de la presse, on va savoir dans ce pays, qui est qui

C’est Tata qui n’a pas honte parce qu’elle ment comme elle respire. Si elle était digne, elle allait dire à son patron [Cellou Dalein Diallo, ndlr) d’être au Pup [ancien parti au pouvoir dirigé par le général Lansana Conté, ndlr] qui lui a tout donné au lieu de faire quatre partis politiques en un an. Le Pup qui lui a tout donné, ils ont été ingrats envers ce parti. A l’UPR, il (Cellou Dalein Diallo, ndlr) est parti pour devenir président, il a été chassé par les vrais militants qui se sont battus. Comme il n’a pas eu la présidence là-bas, il est parti à l’UFDG. Et celui-là [Feu Bâ Mamadou, ndlr] même qui l’a envoyé à l’UFDG, lui, il a fait plusieurs partis avant d’être là-bas. Et si elle, elle n’a pas la mémoire, moi j’ai la mémoire.

Moi, je ne suis pas comme elle. La personne qui prend ce qu’elle a vomi, c’est une personne menteuse et ingrate. Et les ingrats c’est pour eux que l’enfer est fait. Est-ce que son président est là-bas pour être président ou pour aider la Guinée? Pourquoi il n’est pas allé au Pup ou à l’Upr? Si elle ne connait pas l’histoire, je vais lui apprendre l’histoire de la Guinée. Elle est menteuse. Pour preuve, je suis devant la justice depuis 6 mois. Elle est menteuse parce que son président a fait plusieurs partis avant de tomber à l’Ufdg. Et celui-là même qui l’a fait venir à l’Ufdg avait d’abord signé l’alliance avec le Pup, au lendemain de l’élection de 1993. Avant de se retrouver à la tête de l’upr et quitter là-bas pour aller à l’Ufdg. Eux, ils peuvent donner des leçons de conscience à qui? Je l’attends, si elle répète, je vais lui rappeler les phrases tenues par Cellou pour la promotion du mandat à vie pour Lansana Conté. Si eux ils ont oublié, moi je n’ai pas oublié”.

Mediaguinee