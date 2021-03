Makanéra : ”j’ai menti en disant que la maman du président Alpha Condé est Soussou’’ (vidéo)

L’ancien ministre de la Communication est revenu dimanche à l’Assemblée générale de Lafidi-Fouti sur une révélation fracassante qu’il avait déjà faite sur la présidentielle de 2010.

Dieu n’a pas interdit de mentir pour rétablir quelqu’un dans ses droits. C’est pourquoi on dit de toutes les fautes, la faute la plus grave, qui n’a aucun bon côté c’est hypocrisie

Le député et président de la Commission communication de l’Assemblée nationale a rouvert un dossier qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive : l’appartenance ethnique de la mère du président Alpha Condé.

M. Makaréna qui était face aux journalistes a reconnu avoir été celui-là qui a inventé cette théorie pour, dit-il, rétablir quelqu’un dans ses droits. Il dit avoir pour témoin Hadja Saran [Daraba].

« (…) Allez à Espace fm, vous allez voir. J’ai dit oui, j’ai menti. Pourquoi ? Dieu n’a pas interdit de mentir pour rétablir quelqu’un dans ses droits. C’est pourquoi on dit de toutes les fautes, la faute la plus grave, qui n’a aucun bon côté c’est hypocrisie. Quand tu mens pour réconcilier deux personnes c’est bon. Quand on veut tuer quelqu’un injustement, si tu mens pour le sauver de la mort c’est bon. On voulait le [Alpha Condé] tuer politiquement avec une injustice… », confie-t-il. Regardez !!!

Mamadou Yaya Barry