Makanéra : ‘’je voudrais dire à Cellou Dalein d’accepter le verdict des urnes” 

Après la proclamation des résultats provisoires du scrutin du 18 octobre par la CENI, les réactions pleuvent de partout. L’ancien ministre de la communication, Alhoussein Makanéra Kaké, joint par Mediaguinee, a qualifié la réélection du président Alpha Condé de ‘’victoire de la démocratie’’.

“Je suis très content mais pas surpris. Ce qui m’a beaucoup plus réconforté, c’est la manière avec laquelle il (Alpha Condé) a gagné. Cette élection est la plus transparente des élections organisées en République de Guinée depuis l’accession de la Guinée à l’indépendance nationale. C’est pourquoi aujourd’hui, je félicite le professeur Alpha Condé, je félicite la Ceni qui a fourni un effort gigantesque pour organiser cette élection qui ne peut normalement être contestée, et les résultats doivent être absolument acceptés de tous. Ce qui vient de se passer, c’est la victoire de la Démocratie, de tous les démocrates, et du peuple de Guinée. Je demande aux Guinéens de se donner la main pour construire une Guinée unie et émergente dans sous peu de temps », lance M. Kaké.

Aux candidats malheureux, principalement celui de l’Ufdg Cellou Dalein Diallo, M. Kaké l’appelle à “accepter le verdict des urnes”.

“Je voudrais dire au président Cellou Dalein Diallo d’accepter le verdict des urnes. Il doit comprendre que la politique de la violence et de l’intimidation a été rejetée par le peuple de Guinée. Et aujourd’hui, compte tenu de ce qui vient de se passer, il n’y aura pas normalement de vaincu, il n’y a que des vainqueurs… Je voudrais lui dire de participer à la construction de la Guinée. L’essentiel n’est pas d’être président de la République, le meilleur des Guinéens est celui qui est fidèle à son poste et travaille pour l’intérêt du pays”, a-t-il poursuivi.

Mohamed Cissé