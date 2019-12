Makanéra Kaké : ‘’le meilleur candidat pour la jeunesse guinéenne c’est Alpha Condé’’

A l’occasion d’une conférence organisée, le 17 décembre dernier au siège de la CODENOC à Kaloum, l’ancien ministre de la Communication Alhousseine Makanéra Kaké, porte-parole de la coalition et président du Front National pour le Développement (FND) a affirmé que le président Alpha Condé serait le « meilleur candidat » pour la jeunesse guinéenne ».

« Les gens pensent que la démocratie c’est l’alternance. Oui l’alternance en tenant compte des alternatives mais l’alternance sans alternative ça n’a aucun sens. Nous voulons une alternative, nous ne voulons pas de quelqu’un qui soit limité par d’autres. Ce n’est pas vous ou bien les membres du CNT qui doivent limiter quelqu’un dans le nombre de mandat, si c’est vrai que le peuple est souverain. Même si c’est un premier mandat, si le peuple ne veut pas il n’acceptera pas (…). Je suis en train de me battre pour construire une société guinéenne stable. Je vais m’attaquer aux maux dont souffre notre démocratie. Ces maux ont pour noms l’ethnocentrisme, le régionalisme, le communautarisme, l’hypocrisie, le mensonge, le détournement, la corruption. Ces maux-là sont beaucoup plus dangereux qu’Alpha Condé au pouvoir. Mais on abandonne tout ça, on pense que c’est Alpha Condé qui est le problème. Mais Alpha Condé partira un jour. Quand ces maux resteront, il n’y aura jamais la possibilité pour l’éclosion d’une vraie démocratie dans notre pays. C’est pourquoi aujourd’hui moi je le rappelle encore, le meilleur candidat, je le dis et je le répète, pour la jeunesse guinéenne c’est Alpha Condé, aussi paradoxal que cela soit. Parce que quoiqu’il arrive lui il a fait deux mandats, la nouvelle constitution n’a rien à voir avec la candidature du président Alpha Condé, je le reprécise encore. Mais même si c’était le cas, avoir un mandat pour mieux organiser la société guinéenne pour ne pas qu’on se retrouve dans les dérives passées est mieux que de mettre un autre président encore plus jeune que lui qui va faire la même chose que les autres », a-t-il considéré.

Maciré Camara