Makanéra Kaké sur les assises nationales : « les uns poussent et d’autres tirent, il faudrait qu’il y ait l’unité nationale »

Les assises nationales lancées en pompe le 22 mars dernier continuent de susciter assez de réactions au sein de l’opinion. Dans une conférence qu’il a animée ce vendredi 25 mars à la maison de la presse, le président du parti FND Alhousseïny Makanéra Kaké s’est aussi exprimé sur le sujet.

Il atout d’abord exprimé son souhait que la transition en cours dans le pays soit la dernière. Il a par la suite salué la décision des nouvelles autorités invitant le peuple de Guinée à des assises nationales. Car pour lui, la transition et les assises étant liées, les fils de Guinée devraient s’unir autour d’un même idéal.

« Parce que si je prends la transition, l’objectif nous étions dans un état, nous allons vers un Etat qui est censé être nettement meilleur pour que nous puissions construire notre pays, pour que nous puissions développer notre pays, mettre nos populations à l’aise. Il faut absolument que le peuple puisse avoir les bras de tous ses fils, pour ne pas que ce soit ce qu’on appelle pousser tirer, les uns poussent, les autres tirent, il faudrait qu’il y ait l’unité nationale », a-t-il estimé, ajoutant que les assises constituent l’un des éléments importants pour la réussite de la transition.

« Lorsque vous prenez les assises nationales qui doivent tourner autour de la vérité et du pardon, vérité cela veut dire que nous allons relire notre histoire. En apprenant notre histoire telle qu’elle a été vécue, nous donnons l’âme à notre société. Une société qui n’a pas d’âme ne peut pas se développer, c’est pourquoi les assises là sont importantes. Elles sont importantes parce qu’elles appellent les guinéens au pardon. D’abord, pour que les gens puissent pardonner il faudrait qu’on crée les conditions de pardon. Les conditions de pardon, c’est lorsqu’on se rencontre, on discute, on se dit les vérités et en ce moment, on pourra pardonner. Surtout lorsque nous prenons le cas guinéen, la plupart des crimes que les gens ont encore en mémoire qui les freinent, ce sont des crimes qui ont été causé il y a plusieurs années, des dizaines d’années, voire même des centaines d’années. Parce que le problème des crimes, que ce soit des crimes de sang ou autres crimes, ne démarrent pas avec l’indépendance de la Guinée. Notre pays a une histoire beaucoup plus ancienne que l’avènement de la Guinée », a-t-il déclaré.

Parlant de l’objectif principal de ces assises, Makanéra Kaké demande aux partis politiques n’ayant pas pris part aux assises d’accepter de se mettre au-dessus.

« Je veux profiter de vos micros ici pour appeler mes frères de la société civile, de la société politique qui n’ont pas accepté d’être à la cérémonie d’ouverture des assises nationales, d’accepter de se mettre au-dessus de tous les différends qui nous oppose pour se mettre au service de notre nation en acceptant de venir pour animer les assises, parce qu’on ne pourra pas faire bouger les lignes quand on est à la maison. Certains disent que nous ne connaissons pas les TDR, donc nous ne pouvons pas participer. Non, on peut participer tout en proposant des TDR, tout en améliorant les TDR opposés. Quand on est politique, on est censé être leader, et être leader, c’est celui qui anticipe, c’est celui qui voit avant les autres », a lancé le président du FND.

Maciré Camara