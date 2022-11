Makanéra : « la Guinée est présente au Qatar à travers Aliou Cissé, ce petit-fils de Hady, venu de Kankan »

Des Guinéens au Sénégal et des Sénégalais en Guinée rendent souvent fiers les deux peuples. La large victoire, vendredi, 25 novembre au stade Al-Thumama, à Doha, des Lions de la Téranga contre le Qatar, pays qui accueille la coupe du monde 2022 a été célébrée sur le continent.

En Guinée, le célèbre politique et ancien ministre Alhoussein Makanéra Kaké qui a passé une bonne partie de sa jeunesse entre Guinée, Sénégal et Gambie connaît bien la famille du coach sénégalais Aliou Cissé, petit-fils de M’Bemba Hady, né à Kankan, la 2è ville de Guinée et chef-lieu de la Haute Guinée. Réaction…

« Pour moi, c’est une grande victoire pour toute l’Afrique particulièrement pour le Sénégal et la Guinée. Puisqu’on peut dire que la Guinée est présente aujourd’hui au Qatar par le truchement de l’entraîneur sénégalais Aliou Cissé. J’ai eu la chance de rencontrer son grand-père en 1978 en Gambie précisément à Brikama. Son grand-père s’appelle Hady Cissé qui est né à Kankan. Son père s’appelle Mamadou Cissé qui est né Ziguinchor, au sud du Sénégal. La maman de Aliou Cissé s’appelle Oumie Dem. Donc, c’est son père qui est né Ziguinchor. Son grand-père vient tout droit de la Guinée, il s’est installé à Ziguinchor avant de rejoindre la Gambie et précisément à Brikama où moi j’ai eu la chance de le connaître. Par alliance, Aliou Cissé est mon petit-fils. Parce que son père a épousé l’une de mes nièces, qui est la fille de la coépouse de ma sœur de lait Hadja Gallé Makanera ».

Noumoukè S.