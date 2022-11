Makanéra : « le préfet de Kankan n’a rien dit de mal »

Se prononçant sur les propos dits négationnistes, ethniques et régionalistes attribués au préfet Kandja Mara de la région de Kankan, Alhousseiny Makanéra Kaké dit n’y avoir vu aucun caractère ethnocentriste.

Selon le président du parti Front National pour le Développement (FND), le préfet Kandja Mara n’aura fait qu’établir un constat

«Il [le préfet] n’a fait que des constats. Et puis les mêmes journalistes qui disent que les gens qu’on tue là-bas ce sont les P…, ce sont les mêmes qui ne veulent pas qu’on dise que les Peuls ont voté pour Dalein alors que c’est une réalité. En Guinée, chacun a voté pour son parent. Papa Koly même a eu 5% à cause de la Forêt Cellou a fait le plein au Foutah Djallon. Alpha Condé a fait le plein en Haute Guinée. Et ça ce sont des réalités. Ce n’est pas ça qu’on appelle ethnocentrisme, ça c’est le constat. C’est une réalité. Comment on fait pour inverser mais on ne peut pas nier l’évidence. C’est une évidence. En Guinée les gens votent pour leur ethnie. Maintenant celui qui n’est pas d’accord ils n’ont qu’à publier les résultats des élections. Ils n’ont qu’à laisser le monsieur tranquille. Moi je ne vois rien », s’est-il insurgé.

À en croire l’ancien ministre de la communication, en Guinée, l’opinion est faite par un groupe de personnes qui sortent de leur contexte les propos des autres.

« C’est faux. Moi j’ai écouté, peut-être que je ne comprends pas très bien le malinké comme j’ai grandi en Basse Guinée, mais si c’est ce que j’ai écouté-là c’est ce qu’il a dit, il n’a rien dit de mal. Et puis ce n’est pas un discours public. C’est comme s’il est en train de raconter l’histoire aux gens… Les journalistes-là, Alpha [ancien président de la République] a eu le même problème, il s’est séparé avec tous ses meilleurs cadres qui le soutenaient. Dès que quelqu’un travaille bien, il le soutient, il dit un propos, on l’enlève dans son contexte, on en fait tout un problème et finalement il va se séparer de toi. C’est pourquoi il s’est séparé avec beaucoup de personnes, il était obligé de les ramener », a expliqué Monsieur Kaké.

Rappelons que dans un communiqué en date de ce lundi 31 octobre 2022, le ministre de la justice Alphonse Charles Wright a enjoint le procureur général près la cour d’appel de Kankan d’engager des poursuites judiciaires contre le préfet de Kankan Kandja Mara.

Maciré Camara