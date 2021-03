Makanéra : pourquoi je me suis opposé à la démolition de la maison de mon frère jumeau

L’ancien ministre guinéen de la Communication Alhoussein Makanéra Kaké s’est-il opposé à la casse de la maison de son frère jumeau Alhassane à Nongo, en banlieue de Conakry ? Nous l’avons interrogé et sa réponse est sans ambages…

« On a un voisin, le patron de Laguipress, un certain Barry, il ne sait pas où garer ses véhicules, alors il a corrompu les gens pour récupérer la place de mon frère jumeau. Mais ils sont tellement maladroits que la première fois il a écrit une lettre au Ministre de l’habitat en passant par son jeune frère qui est un camarade de promotion à lui, pour dire que nous, nous sommes dans la rue, de casser là-bas pour que lui, il construise un parking. Quand je suis allé là-bas, j’ai dit mais ceux qui sont en train de l’aider, ils sont bêtes. Si c’est la rue, ils cassent pour que ça devienne la route, si ce n’est pas la rue le propriétaire occupe, mais on ne peut pas faire quitter le propriétaire pour que lui il construise un parking. Donc maintenant avec le déguerpissement, il a réactivé la même chose, il leur a donné de l’argent. Ils sont venus mettre croix sur le bâtiment. Mais le hic est que, à supposer même quand on veut agrandir la route, on n’agrandi pas d’un côté. On prend l’axe, si on veut ajouter 4 mètres, on prend 2 mètres par là et on prend aussi 2 mètres par là. Mais quand vous regardez là-bas, ils ont mis seulement chez nous. Comme pour dire que le crime n’est jamais parfait. Notre voisin lui, il a même son plan de masse, c’est une rue de 10 mètres. Et si vous remarquez là-bas, les gens sont en train de mentir qu’on a cassé chez eux, sur cette rue-là, aucun mur n’est tombé. Ce sont les baraques qui étaient à côté de l’hôpital, une seule dame qui vendait là-bas. Mais ce que je n’ai pas compris, si nous sommes dans la rue c’est entre nous et l’État, ce n’est pas entre nous et Barry (patron de Laguipress), ou bien il est devenu l’État ? C’est ça le problème. Il est trop malhonnête et il croit trop en son argent (…). Le problème, on fait tomber les magasins de la femme du Ministre de l’habitat, c’est moi qui peut m’imposer et qu’on ne fasse pas tomber ? C’est pourquoi je dis, voilà toute la raison pour laquelle j’ai soutenu le Professeur Alpha Condé. Les gens… n’ont pas honte et ils n’ont pas peur. Ce n’est pas un problème d’aujourd’hui, ils veulent utiliser le déguerpissement pour faire du tort aux gens. Nous même on avait voulu formuler une plainte contre le directeur communal », raconte-t-il. Non sans rappeler que sa maison a été touchée par l’opération de déguerpissement son domicile, l’an dernier. ‘’Je suis très respectueux de la loi, je ne peux pas m’opposer à la loi, à ce qui est légal. Quand ils sont venus l’année dernière mettre croix sur les maisons dont la mienne, j’ai dit de commencer par ma demeure pour éviter toute polémique. C’est ce qui a été fait. Donc, moi, ma maison a déjà été touchée ».