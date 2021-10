Makanéra : « recevoir en ce moment Embalò à Conakry est une faute »

L’arrivée demain mercredi à Conakry du président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalò agite les esprits.

Célèbre surtout en Guinée pour ses diatribes contre l’ancien président Alpha Condé qu’il traite à chaque sortie de tous les noms, Embalò est un « mal-aimé » des partisans du régime déchu.

Alhoussein Makanéra

L’ancien ministre et président du FND (allié du RPG Arc-en-ciel) Alhoussein Makanéra Kaké lui, ne cache pas sa désapprobation.

Pour lui, « recevoir en ce moment le président Embalò à Conakry est une faute. Il ne connaît pas les relations internationales. C’est un militant de l’UFDG qu’on reçoit. On connaît ses prises de position pendant la dernière présidentielle ».

La semaine dernière, à Paris, l’homme fort de Bissau a encore brocardé, sur RFI, Alpha Condé.

« (…) Malgré le fait qu’Alpha Condé avait déjà 83 ans, la manière dont il a conduit le pays, les divisions ethniques qu’il a faites là-bas, ça ne peut pas me donner le plaisir de soutenir un putsch. (…) Le président Alpha, son âge n’a pas joué en sa faveur et son tempérament non plus. Il s’était fait trop d’ennemis », a martelé le locataire du palais rouge de Bissau.

