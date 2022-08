Makanéra rentre début septembre à Conakry !!!

Donné pour exilé par ses détracteurs, l’ancien ministre guinéen de la Communication et leader du FND rejoint la Guinée, son.pays, en début septembre.

Alhoussein Makanéra Kaké, parti de Conakry le 5 mai dernier pour la France pour ses contrôles sanitaires a fait un tour à Istanbul, en Turquie, avec épouse et enfant du 21 juin au 22 juillet dernier avant de regagner Paris.

Sauf donc dernière décision, le politique aux vérités crues, qui dit ne rien se reprocher, regagnera le bercail en fin de semaine prochaine après des tours chez ses médecins.

Un retour qui déjoue ainsi tous les pronostics et s’annonce comme un pied de nez fait à ses pourfendeurs qui avaient parié sur son non retour. Comme c’est actuellement le cas de beaucoup de leaders politiques et autres dignitaires du régime défunt.

Noumoukè S.