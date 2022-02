Makanéra répond à Faya: « colonel Sadiba l’a bien dit et il ne va pas dire autre chose que ça »

L’ancien ministre de la Communication d’Alpha Condé, Alhoussein Makanéra Kaké, revient à la charge pour appuyer les propos tenus par le colonel Sadiba Koulibaly devant des leaders politiques au camp Almamy Samory Touré et se prononcer sur l’acquisition des domaines de l’État par d’anciens ministres.

« J’ai vu une publication chez vous, mais ceux qui ont dit ça, ils sont en train de desservir le peuple de Guinée et le CNRD, parce que ce que le colonel Sadiba a dit, il n’a rien inventé. Il n’a fait que rappeler les dispositions de la charte des partis politiques en République de Guinée en son article 29 qui prévoit même la dissolution des partis politiques au cas où le parti se livrerait à des propos anti-républicains, à l’ethnocentrisme ou aux troubles à l’ordre public. Le ministre de l’Administration du Territoire est libre de dissoudre le parti politique. Donc le colonel Sadiba n’a fait que rappeler une disposition que chacun de nous connaissait. C’est une disposition qui doit être aujourd’hui connue par tous les militants, pas seulement les responsables. Mais les journalistes sont étonnés de ça, je ne sais pas dans quel pays on est. Mais moi je voudrais dire au CNRD : s’ils ne sont pas exigeants dans la rigueur, ils vont déraper, c’est ce qui a fait déraper le Professeur Alpha Condé. Même si on prend les bonnes dispositions, dès que ces journalistes manipulés ou certains Guinéens manipulés commencent à la radio, on abandonne net. Dès que vous abandonnez, c’est l’autorité de l’État qui est affaiblie. Dès que l’autorité de l’État est affaiblie, c’est les manifestations intempestives qui vont entraîner la mort et des membres des forces de l’ordre et des manifestants. C’est pourquoi pour cette question, je persiste et signe n’importe qui dit et c’est pas ce qui a été dit, il est contre le CNRD, il est contre le peuple de Guinée. Le CNRD n’a fait que rappeler une disposition de la loi. Donc il faut que cela soit clair que le pays est commandé. Le principe des partis politiques, c’est l’éducation civique et politique des militants, raffermir les relations entre les ethnies, contribuer au développement du pays. Si c’est ça ta mission, tu vas te fâcher quand on dit il est tueur? Donc je persiste et je signe, le Colonel Sadiba l’a dit, il l’a bien dit et il ne va pas dire autre chose que ça. Ceux qui sont candidats pour semer les troubles à l’ordre public, pour créer la désolation dans ce pays là doivent savoir qu’ils auront à faire avec la loi »

Maciré CAMARA