Makanéra révèle : « Faya Millimouno a été le meilleur allié d’Alpha Condé »

La sortie, vendredi, de Faya Lansana Millimouno, leader du Bloc libéral (BL) dans l’émission « Mirador » de Fim fm a fait sauter au plafond l’ancien ministre Alhoussein Makanéra Kaké. M. Millimouno qui motivait la réduction du nombre de partis politiques en Guinée a pris l’exemple sur Makanéra qui, selon lui, a dépoussiéré un parti pour ainsi faire la navette entre l’ex-mouvance et l’ex-opposition sous le président Alpha Condé.

Depuis Paris où il suit ses soins, Makanéra n’a pas laissé passer ces propos de Faya qu’il accuse d’avoir été le meilleur allié de l’ancien président Alpha Condé. Il dit qu’il avait le RNI avant le FND.

« Il été le leader le plus inconstant sous Alpha Condé, le meilleur allié du président Alpha Condé plus que n’importe qui et c’est lui qui a fait le plus la campagne pour Alpha Condé. J’attends sa réaction, j’ai d’autres révélations avec preuves à l’appui contre lui. Faya a toujours vécu dans le mensonge. Pour preuve, Faya a dit à ses partisans de travailler à l’époque avec l’ex-ministre de l’agriculture Patrick Milimono. Je le mets au défi de démentir ce que je dis. Je n’ai encrore rien dit. Il sait bien ce qui s’est passé lors du mariage de la fille de Papa Koly Kourouma », fulmine M. Kaké qui annonce son retour au pays la semaine prochaine.

Mayi Cissé