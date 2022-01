Makanéra : « savoir que le cardinal Sarah est très courageux, il faut le mettre dans le même cadre que nos imams »

Alors que la sortie du Cardinal Robert Sarah sur la rebaptisation de l’aéroport de Conakry et la Villa Belle-Vue a suscité assez de débats au sein de l’opinion, Alhoussein Makanéra Kaké, politique et ancien ministre dit d’éviter toute comparaison avec les imams.

Si dans une émission radiophonique à grande écoute, l’ex-député dit avoir entendu des musulmans préférer le cardinal Sarah à certains Imams de Guinée, il estime que les Imams guinéens sont des hommes qui ont le courage dans la plupart du temps de dire la vérité au pouvoir.

« J’ai été amené à parler parce que j’ai vu certains de nos compatriotes, malheureusement musulmans comparer des choses incomparables. J’ai entendu des gens dire dans une émission sur FIM FM que eux ils préfèrent le Cardinal Sarah aux Imams de la Guinée, que parce que lui il dit la vérité. Je leur dis qu’ils disent des choses qu’ils ignorent complètement. Les Imams guinéens méritent le respect, la considération, parce que ce sont des hommes qui travaillent et qui ont le courage dans la plupart du temps de dire la vérité au pouvoir », a-t-il estimé.

Citant à titre d’exemple la gabegie financière, la pédophilie et la loi du silence appelée omerta, Makanéra considère que les Imams guinéens ont plus de mérite en ce sens qu’ils regorgent de courage pour dénoncer les maux de leurs sociétés.

« Le gouvernement guinéen représente pour les Imams ce que le Vatican représente pour les Cardinaux et pour les prêtres. Je voudrais qu’on exhibe les critiques de Monseigneur ou bien le Cardinal Sarah envers le Vatican ou bien envers l’Eglise, parce que les scandales n’en finissent pas partout y compris dans l’église : la gabegie financière, la pédophilie, il y avait la loi du silence, aujourd’hui ils ont fini par admettre et il y a des gens qui ont été jugés. Pendant toute la durée du ministère du Cardinal Sarah en Guinée ici et à Rome, je voudrais qu’on me dise s’il a osé dire cette vérité à qui ? Pour dire il y a la pédophilie à l’église, pour dire il y a des prêtres qui ont des enfants, pour dire qu’il y a la gabegie financière. Il ne l’a jamais dit et vous ne trouverez nulle part dans une Bible qu’il y a loi du silence, l’omerta, sur des pratiques de ce genre. Donc pour savoir que le Cardinal Robert Sarah est très courageux, il faut le mettre dans le même cadre que nos Imams. C’est-à-dire celui qui le nomme,celui qui le nourrit, celui qui le traite quand il est malade, est-ce qu’il a osé lui dire la vérité ? Dans les situations comme ce que je viens d’évoquer ? Et je rappelle encore aux fidèles musulmans de Guinée que ce que nos Imams osent dire ici, même les Imams de La Mecque n’osent pas dire ça à leurs chefs. Je les invite à fouiller,

L’Imam de la mosquée de Médine a été empêché de faire prier les gens dans cette mosquée parce qu’il a fait trois sermons, trois vendredis sans prier pour le roi de l’Arabie Saoudite. Donc les gens sont là, ils ne comprennent pas leurs religions, ils ne comprennent pas comment le monde fonctionne, ils se mettent à attaquer les Imams, des personnes qui vivent de leurs sueurs, des personnes qui sont honnêtes et qui se battent pour la vérité. Moi je pense quand on est musulman, le minimum c’est de connaître sa religion », dira-t-il.Pour Alhoussein Makanéra Kaké, vu son âge et son parcours, le Cardinal Robert Sarah devrait s’éloigner de l’arène politique.

Je voudrais dire au Cardinal Robert Sarah que vu son parcours, vu son âge, il est très dangereux, très glissant pour lui de se retrouver dans l’arène en faisant la politique politicienne. Un chef religieux ne doit pas se comporter en procureur



« Et la grande différence entre l’Islam surtout sunnite et le christianisme c’est qu’en Islam il n’y a pas de clergé. Contrairement à l’église catholique où il y a des clergés, où il y a des gens qui sont investis d’un certain pouvoir tel que la béatification. Cela veut dire choisir des personnes pour dire qu’ils sont devenus saints, tel que absoudre des péchés, parce qu’il est dit que chaque année, au moins une fois, le chrétien peut venir expliquer tout ce qu’il a fait à un prêtre qui peut intercéder en sa faveur auprès de Dieu. Il n’y a pas ça en Islam. Donc encore une fois, je voudrais dire au Cardinal Robert Sarah que vu son parcours, vu son âge, il est très dangereux, très glissant pour lui de se retrouver dans l’arène en faisant la politique politicienne. Un chef religieux ne doit pas se comporter en procureur où il poursuit en juge et tranche. Il peut dire celui qui fait ça c’est bon, celui qui fait ça c’est mauvais. Mais dire telle personne est bonne, telle autre ne l’est pas, ça ne peut pas aller. Encore une fois je le prie très respectueusement de s’éloigner du champ politique », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Mediaguinee.

Maciré Camara