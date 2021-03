Makanéra sur l’arrestation de Diouldé : ‘’ce qu’il a dit oppose les ethnies,…très souvent il mélange l’histoire et la légende’’

Invité exceptionnel dimanche de l’Assemblée générale de “lafidi-foutti”, l’ancien ministre de la communication et président du parti Nouvelles Forces Démocratiques (NFD) Alhoussein Makanéra Kaké a parlé de l’arrestation de Amadou Diouldé Diallo, journaliste et historien, accusé d’offense au chef de l’Etat.

“Ce que mon frère Amadou Diouldé Diallo a oppose les communautés, oppose les ethnies, disons-nous la vérité. Moi ce qu’il a dit là-bas, on me donne tout l’argent du monde, je ne vais pas le dire. Dire qu’il [Alpha Condé] veut exterminer tous les Peuls, tous les actes c’est contre les peuls c’est trop fort”

D’abord, le député Makanéra a rappelé avoir sanctionné alors qu’il était ministre de la Communication, le doyen Diouldé Diallo en le suspendant des fonctions à cause de ses sorties.

« Mon frère Amadou Diouldé, vous savez on n’est pas très intimes, ça je ne vous cacherais pas ça. Quand j’étais ministre de la communication, c’est moi qui l’avait suspendu de ses fonctions [service Sports de la RTG], à cause de ses sorties que je n’appréciais pas et que je continue de ne pas apprécier », dit-il.

« Mais, poursuit-il, je ne sais pas, on a dit offense au chef de l’État. Pour être honnête, entre nous, moi j’ai écouté son passage sur le Lynx FM, si c’est à cause de ça, ce n’est pas pour offense au chef de l’État, c’est comme si le chef de l’État est plus important que l’unité nationale, c’est comme si le chef de l’État est plus important que notre vivre ensemble. C’est qu’il a dit là-bas oppose les communautés, oppose les ethnies, disons-nous la vérité. Moi ce qu’il a dit là-bas, on me donne tout l’argent du monde je ne vais pas le dire. Dire “qu’il [Alpha Condé] veut exterminer tous les Peuls, tous les actes c’est contre les peuls c’est trop fort ».

Pour finir, l’ancien ministre de la communication d’ajouter : « moi, je vous dis quand j’écoute mon frère [Amadou Diouldé Diallo], on dit qu’il est historien je le concède. Mais moi quand quelqu’un parle, j’analyse mais très souvent il mélange l’histoire et la légende. Quand je l’entends dire que tel n’a pas été chef parce que les marabouts l’ont maudit, ça, ça me fais rire. Lui là, s’il était capable de maudire quelqu’un pour ne pas qu’il soit chef pourquoi il n’a pas béni ses enfants pour qu’ils soient éternellement président en Guinée ? »

Mamadou Yaya Barry