Makanéra sur l’audio : ‘’c’est bien la voix de Kiridi. Et sans Sékouba Konaté, Alpha ne serait pas au pouvoir…’’

Contrairement à certains cadres de la mouvance présidentielle qui ont mis en doute l’authenticité de l’audio attribué au ministre secrétaire général de la présidence Kiridi Bangoura qui aurait annoncé que « sans le général Konaté, Alpha Condé ne serait pas président », l’ancien ministre de la communication et président du FND, Alhoussein Makénara Kaké lui voit la chose autrement. Il dit croire pertinemment que le son qu’il a écouté est bel et bien la voix du ministre Kiridi Bangoura. Mais, pour lui, « il n’y a rien de mal dans ce qui a été dit ». L’ancien opposant pense que c’est effectivement grâce au général Konaté, président de la transition en 2010, qu’Alpha Condé dirige aujourd’hui les destinées de la Guinée.

« Je suis tout à fait d’accord avec l’idée qui dit que sans le général Sékouba Konaté, Alpha Condé ne serait pas président aujourd’hui. Il faut être honnête. Sékouba a accepté librement, sans pression de céder le pouvoir aux civils. Il aurait pu faire comme d’autres, pas donner aux civils, mais donner à son civil à lui. Mais, il a voulu jouer la règle de la transparence jusqu’au bout. Peut-être qu’il ne serait pas capable de le faire, il pouvait tenter. Et même si on devait être au pouvoir, ça pouvait être vraiment douloureux. Mais si les élections ont été libres, transparentes, crédibles, et que le président Alpha Condé est élu aujourd’hui, force est de reconnaître que Sékouba Konaté en est quelque chose », dit Makanéra.

Poursuivant, il ajoute : « Je ne viens pas à son secours, mais je veux rétablir chacun dans son droit. J’ai écouté monsieur Kiridi Bangoura, moi je ne pense même pas qu’on dise que c’est un montage, ou ça été dénaturé, c’est clair. Moi je pense que c’est lui (Kiridi Bangoura) et il n’a rien dit de mal. Même ce qu’il a dit, moi, je ne crois pas que ça été sorti de son contexte. Sans Sékouba Konaté, Alpha ne serait pas au pouvoir. Parce que Sékouba aurait pu refuser la règle de la transparence. Donc, ce qu’il a fait c’est important et pour nous, et pour l’opposition. Parce que je vous garantis une seule chose, tous les Guinéens, dans la grande majorité, étaient convaincus que c’est Alpha Condé qui était élu président de la République. Donc, si Sékouba Konaté participait à changer ça, peut-être qu’on aurait connu un drame plus grand que le stade du 28 septembre. Mais, celui qui a évité ça, il faut le féliciter et le remercier. Par contre, il y a un point sur lequel j’aimerai revenir. Les gens ont profité de cet audio pour insinuer que Sékouba a volé pour Alpha Condé, ce qui est faux », a dénoncé l’ancien ministre de la communication au cours d’un entretien qu’il a accordé samedi à Mediaguinee, à son domicile privé de Kobaya.

Mohamed Cissé

