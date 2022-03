Makanéra sur l’audio d’Alpha Condé qui a fuité: « c’est clair, ça ne milite pas contre Kassory »

Au cours d’une conférence de presse qu’il a animée hier vendredi 25 mars 2022, à la maison de la presse de Kipé, Alhoussein Makanera KAKÉ, s’est exprimé sur la situation sociopolitique en Guinée, notamment, sur la transition en cours, les assises nationales, la fuite de l’audio de l’ancien président déchu, le professeur Alpha condé.

Parlant surtout de l’audio, l’ancien ministre de la Communication n’a pas n’apprécié la lecture que les gens ont eu à faire de cette audio. Mais surtout, il a flingué ceux qui ont dit que le président Alpha Condé a cité que trois personnes.

« La dame Doussou a dit des contrevérités. Moi je n’ai jamais discuté de l’audio là avec quelqu’un. Je ne suis pas du RPG Arc-en-ciel, j’ai été cité dans l’audio mais par contre je ne suis pas très satisfait de la manière dont les rédactions ont traité l’audio là. Parce que l’audio là est clair, ça ne milite pas contre Kassory ou contre Makanéra. Au contraire, ça milite en ma valeur. Je ne suis pas du parti, le président Alpha Condé est renversé loin de la Guinée, il cite un certain nombre de personnes, moins de 10 personnes, mon nom figure. Et il dit je voudrais que le parti soit géré d’une manière collégiale. Ce qui m’a surpris, des grands journalistes pour lesquels j’avais beaucoup de respect, quand j’ai entendu ces gens là dire que l’audio là voulait citer 3 personnes là je suis désolé. Il dit, » je ne veux pas qu’on se disperse. » » je veux que le parti soit géré d’une manière collégiale. » Il dit » Kalil, Damaro, Kassory. » Alpha Condé parle, il se répète, il revient, il dit Damaro, Kalil. Il continue, il dit Bantama Sow, il dit Makanéra. Après, il termine, on me dit que c’est 3 personnes. Alpha ne peut pas dire si c’est 3 personnes, c’est « collégial « . Tout ce parti là, c’est ce qu’on appelle collégial ? Ou bien il n’y a que 3 dans le parti? Mais quand même moi je pensais que les gens avaient un niveau plus important. Mais ou bien c’est le français qui n’est pas compris ? Il dit « je veux une gestion collégiale » Si c’est 3, il allait dire je veux que le parti soit dirigé par les 3. Nous on a quel intérêt ? Mais je vais dire quelque chose que les gens ne savent pas, le soutien exprimé aujourd’hui pour Ibrahima Kalil c’est un soutien comme la corde soutient le pendu, c’est des loups déguisés en agneaux pour opposer les gens du RPG »

Christine Finda Kamano

