Makanéra sur le décret anti-loi de finances rectificative : ‘’nous nous sommes battus suffisamment pour empêcher l’adoption de cette loi’’

Pour Alhousseine Makanéra Kaké, le décret du Comité National du Rassemblement pour le Développement sur la loi de finances rectificative est un soulagement. Lui qui dit s’être battu pour empêcher l’adoption de cette loi, n’a pu s’empêcher de féliciter et encourager le nouvel homme fort du pays.

« Une démarche que je salue et qui commence à me rassurer par rapport à la moralisation de la gestion des finances publiques, puisque nous à l’Assemblée Nationale on nous a mis en minorité. Nous nous sommes battus suffisamment pour empêcher l’adoption de cette loi surtout par rapport aux dépenses des personnels. Puisque nous avons estimé que puisque le Président de la République a dit qu’il doit être regardant maintenant par rapport à toutes les dépenses sauf les dépenses des personnels et de fond de contrepartie. Tout ce que certains fonctionnaires avaient l’habitude de sortir sur les autres titres, on a tout transférer au niveau des dépenses et salaires. C’est pourquoi à cette époque, nous nous sommes opposés. C’est le lieu pour moi de le saluer, de le féliciter et de l’encourager à aller sur cette base », a-t-il indiqué.

Maciré Camara