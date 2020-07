Makanéra : ‘’voici pourquoi j’ai donné le nom de mon enfant à Kassory’’

Rentré de France après des mois de maladie, Alhoussein Makanéra Kaké, ancien ministre de la Communication et leader du FND a révélé samedi à Mediaguinee les raisons qui l’ont poussé à donner le nom de son nouveau-né au Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana.

« Oui, Kass est une référence pour moi. Vous savez, je suis allé voir Kassory Fofana, à l’époque président de GPT [Guinée Pour Tous] au lendemain de l’élection du professeur Alpha Condé au pouvoir pour créer ce qu’on appelle aujourd’hui le Rpg Arc-en-ciel. A l’époque, il n’était pas d’accord. Mais, moi j’étais à la mouvance et lui à l’opposition, nos relations humaines sont restées intactes. Je le fréquentais régulièrement et il me recevait avec tous les honneurs. Et un autre moment est arrivé, il était avec le professeur Alpha Condé et moi j’étais de l’opposition, nos relations ont continué et j’ai vu autour de lui qu’il n’a pas un problème de choix. Dire tel est de telle ethnie, tel est de telle préfecture, il privilégiait les compétences. C’est pourquoi j’ai dit que Kass est une référence. Je ne voulais pas le célébrer et l’honorer à titre posthume, c’est pourquoi j’ai décidé de lui donner le nom de mon enfant pour qu’il y ait beaucoup de Kassory dans ce pays », souligne-t-il dans une longue interview qu’il a accordée à Mediaguinee.

Mohamed Cissé