Maladie de l’artiste Brévété : « le ministre était passé là-bas le lundi » (DGA du BGDA)

Alité depuis plus d’une vingtaine de jours à l’hôpital de l’amitié sino-guinéenne par suite d’un AVC, l’artiste-compositeur Abdoulaye Brévété du célèbre orchestre le Télé Jazz de Télimélé disait qu’il n’avait bénéficié d’aucune aide du Ministère de la Culture, sauf celle de l’Union des Artistes Musiciens de Guinée (USAGUI) dont il est le coordinateur. Finalement, le ministre de la Culture aurait corrigé le tir.

C’est hier, jeudi, 17 fevrier que le directeur adjoint du bureau guinéen des droits d’auteur (BGDA) a fait savoir à la rédaction par téléphone, qu’il se serait lui-même rendu hier au chevet du malade au nom du ministre de la Culture et qu’il aurait amené une somme de 5 millions pour une assistance. Tout en envoyant les preuves (photo).

« Nous avons été interpellés par le ministre de la Culture, du tourisme et de l’artisanat par rapport à la maladie du célèbre artiste « Brévété « . Et hier sur instruction du ministre, on est allé à l’hôpital donner 5 millions au doyen qui était avec son fils. Et c’est moi-même qui ai envoyé l’argent, les photos en font foi. Mais avant ça, le lundi, le ministre était passé là-bas. C’est lui-même en personne qui s’est presenté à l’hôpital pour réconforter davantage le malade et lui dire qu’il n’est pas dans les oubliettes et nous voudrions l’assister dans la mesure du possible vu tout ce qu’ils ont eu à affaire par rapport à ce pays. Le ministre a pris à bras-bras-le-corps sa situation et en a fait une de ses préoccupations, donc tant pour lui et les autres artistes en situation de détresse. », a déclaré Ansoumane Mara, Directeur adjoint du BGDA.

Pour le cas spécifique du BGDA qui est aussi resté sans assister « Brévété », le directeur adjoint de cette direction est revenu sur la cause : « la particularité c’est quoi? C’est que lui étant âgé, sinon on a mis en place un système d’assurance maladie pour tous les auteurs en republique de Guinée. Mais très malheureusement ça a une limite d’âge et lui il a depassé cette limite d’âge. Donc il ne peut être couvert par l’assurance maladie . Donc en fonction des possibilité et de la demande, la direction, à travers le ministère, pourra intervenir…Nous avons pris contact avec la famille au besoin de nous faire signe. Nous sommes là pour eux, donc cela dépendra aussi de la demande de ses médecins traitants ou son médecin traitant. Tout dependra de ça. »

Christine Finda Kamano

622716906