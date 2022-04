« Malé fé »: la Guinée risque-t-elle de connaître des émeutes de la faim, comme en 2005-2006? (photos)

Vous n’en croirez pas vos yeux. Ce n’est pas un concert mais bien une réclamation de riz. Des artistes et comédiens guinéens réunis en masse ont pris d’assaut le Ministère de la Culture pour réclamer leur part de riz. Pis, ils ont menacé d’abréger le pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya s’ils n’ont pas dans les prochaines heures leur riz de ramadan. Ça rappelle les années sombres du régime du général Lansana Conté en 2005-2006. Des Guinéens se sont attaqués aux entrepôts de riz, les ont vidés, aux camions de riz. Des scènes incroyables vécus à Conakry et à l’intérieur du pays. L’on voyait des camions de riz surveillés comme des camps militaires avec des soldats qui avaient les doigts sur la gachette. Le pays avait faim. Et même très faim. C’était pratiquement des émeutes de la faim dans le pays. Et moins d’une année, c’est tout le régime corrompu et vieillissant de Lansana Conté qui a failli s’effondrer avec des révoltes dans 30 préfectures sur 33 que compte la Guinée. Images👇👇