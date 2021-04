Malentendu entre Alpha et Kassory : ‘’s’il y a problème, les deux sont assez responsables pour en discuter” (Hadja Saran Daraba)

Le lundi 5 avril 2021, l’ancienne ministre des Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance et ancienne secrétaire exécutive de l’Union du fleuve Mano, Hadja Saran Daraba Kaba, s’est exprimée sur le malentendu qui opposerait le président de la République, Pr. Alpha Condé à son Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Toute chose qui défraie la chronique dans la cité depuis plusieurs jours.

Répondant aux questions des chroniqueurs de l’émission “On Refait le Monde” de Djoma TV, Hadja Saran Daraba dira que les deux hommes sont assez forts pour pouvoir s’entendre. « Le Premier ministre Kassory est un grand ami à moi. Je le connais depuis plus de 40 ans pratiquement, en tout cas, depuis très longtemps. Et le président Alpha Condé, je vous l’ai dit et je l’ai répété, c’est mon allié. Je suis pratiquement de sa famille. Je pense que les problèmes de gouvernement, ce n’est pas sur la place publique qu’il faut les discuter, parce que gérer un pays c’est prendre des décisions qui vont impacter la vie des millions des personnes. Ça ne se gère pas dans la rue, ça ne se gère pas sur la place publique. S’il y a des dissensions, on en parle et on trouve des solutions, parce que tout simplement les autres vous ont élus pour que vous puissiez tout simplement les diriger. », a-t-elle suggéré.

Mme Kaba Hadja Saran Daraba de poursuivre en ces termes : « Il [Alpha Condé, ndlr] est le président élu et c’est lui qui a choisi Kassory. S’il y a problème, les deux (2) sont assez forts, sont assez compétents, sont assez responsables pour en discuter. »

Mamadou Yaya Barry