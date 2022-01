Malentendu entre le Ministère de la Santé et tradipraticiens : Mamady Daman Traoré interpelle colonel Doumbouya

Agréée depuis 2011, la Fédération des Associations des Guérisseurs Traditionnels et Herboristes (FE.GA.GTH) n’arrive toujours pas à atteindre ses ambitions pour le bonheur de ses nombreux membres.

Selon nos informations, un malentendu entre de ladite fédération et sa tutelle (Ministère de la Santé) continue de miner toutes leurs relations. Et cette incompréhension qui n’a que trop durée est surtout relative aux attributions de la fédération que certains responsables du département en charge de la Santé refuseraient de reconnaitre.

Rencontré ce jeudi 27 janvier 2022, le président de cette fédération, Dr Mamady Daman Traoré a, dans un ton courtois, interpellé le président de la transition afin, dira-t-il, qu’il s’implique pour que des cadres ‘’véreux’’ du Ministère de la Santé qui ne veulent pas les sentir, reviennent à la raison.

« Nous voulons tout simplement dire au président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya que rien ne va entre le Ministère de la Santé et nous (Fédération Guinéenne des Associations des Guérisseurs Traditionnels et Herboristes). De 2011 jusqu’à date, le Ministère de la Santé a brouillé toutes les pistes pour nous, aucun financement venant du gouvernement et les bailleurs de fonds. Les mauvaises pratiques qui ont existé continuent d’exister malgré le changement intervenu le 5 septembre dernier. Pour preuve, depuis sa nomination à la tête du Ministère de la santé, l’actuel ministre ne nous a jamais conviés à un entretien. Le seul qui s’est passé récemment entre lui et moi a été rendu possible grâce à l’intervention d’un haut gradé du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale. Nous plaidons à ce que nos attributions professionnelles nous reviennent dans cette nouvelle Guinée dans l’intérêt de la Nation. Et, pour y parvenir, il serait fondamental Monsieur le Président, de créer un bureau de notre fédération au niveau du Ministère de la Santé sous forme de point focal. Etant le département de tutelle, le Ministère de la Santé doit être l’interface entre les tradipraticiens que nous sommes et les bailleurs de fonds. Mais le refus catégorique du Ministère de jouer pleinement ce rôle fait qu’aujourd’hui, que nous ne pouvons pas émerger dans notre profession. D’où l’intervention rapide du président de la transition nous semble nécessaire afin que nous puissions rentrer dans nos droits », dira-t-i entre autres.

Poursuivant, il dira que l’exclusion de sa structure par le Ministère de la Santé de toutes ses attributions statutaires est une réalité. « Il en résulte que depuis sa création en 2011, la fédération n’a obtenu le financement souhaité. Car, le détournement du montant de 2 143 492 150 GNF destiné à la construction de l’hôpital national de la médecine traditionnelle par ces cadres véreux et leurs complices en est illustration. Il s’agit de la violation pure et simple du protocole d’accord signé entre la Fédération et le Ministère de la Santé à la date du 10/04/2011…»

S’agissant la mission et les attributions du Ministère de la santé fixées ce mercredi 26 janvier par décret, il pense que sa fédération est la plus grande victime dudit décret. « Le Ministère de la Santé veut tout simplement s’accaparer de tous nos domaines d’intervention (…) Etant le père de la Nation aujourd’hui, nous demandons humblement au président de s’intéresser à la situation des tradipraticiens. Nous comptons sur lui parce que nous savons qu’il est farouchement contre l’injustice dont certains responsables utilisent pour briser l’élan des patriotes dans leurs initiatives », mentionne-t-il.

Youssouf Keita