Malentendus au sein de l’UFDG : ‘’le linge sale a été lavé en famille’’ (Cellou Dalein Diallo)

La 8ème Assemblée générale virtuelle de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) s’est tenue ce samedi, 12 juin 2021 sous la présidence de son président, Cellou Dalein Diallo. A cette occasion, des sujets dont l’union sacrée des militants et sympathisants, le dialogue politique, la question des prisonniers politiques étaient au menu de ladite assemblée.

Revenant sur les différents malentendus constatés ces derniers temps au sein de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo dira que le linge sale a été lavé en famille et que les règles de discipline du parti ont été rappelées.

A cet effet, dit-il, « la direction nationale vient ainsi de démontrer qu’il n’y avait pas de crise au sein du parti, les petits malentendus et autres frustrations ont été réglés. Que nos militants et sympathisants soient rassurés. L’UFDG est plus que jamais unie et déterminée à faire face à l’adversité et à la fourberie. Nous résisterons à la persécution et déjouerons les stratagèmes grossiers et les combines honteuses de l’adversaire », a-t-il fait savoir.

Sur la question des détenus dont certains attendent leur jugement, le président de l’UFDG a précisé : « Alpha Condé est resté sourd à tous ces appels parce qu’il pense que c’est par cette voie qu’il peut protéger son pouvoir illégitime. Alors que les crimes restent impunis et même niés par les autorités, le pouvoir s’acharne sur les militants de l’opposition qui sont arrêtés, jugés et condamnés alors que le seul crime qu’ils ont commis, c’est d’être opposés à Alpha Condé et parfois d’avoir exercé un droit constitutionnel, celui de manifester dans les rues et sur les places publiques. Est-il utile de rappeler au gouvernement d’Alpha Condé que manifester est un droit constitutionnel et tuer un manifestant est un crime imprescriptible. Aujourd’hui, alors que les auteurs de ces 250 crimes répertoriés se promènent allègrement et jouissent pleinement de leur liberté, des centaines de citoyens innocents et plusieurs cadres de l’UFDG, de l’ANAD et du FNDC, tout autant innocents, sont arrêtés et détenus dans les prisons du pays », déplore le patron de l’UFDG.

Sur la question du dialogue politique qui revient sur toutes les lèvres, Cellou Dalein Diallo qui réclame d’ailleurs toujours sa victoire de la présidentielle du 18 octobre dernier, dira pour finir que le conseil politique de l’Union de Forces Démocratiques de Guinée « a décidé que le parti s’abstiendra de parler de dialogue tant qu’il a le couteau à la gorge, c’est-à-dire, tant que nos militants et nos cadres arbitrairement arrêtés resteront en prison, tant que les locaux abritant notre siège et nos bureaux seront fermés et occupés par les Forces de défense et de sécurité, tant que les droit et libertés de voyager du Président, de sa femme et de ses collaborateurs sont suspendus (…) J’ai eu l’opportunité d’exprimer et de défendre cette position de l’UFDG devant toutes les personnalités que j’ai rencontré récemment », a-t-il réitéré lors de cette AG virtuelle.

Mamadou Yaya Barry

