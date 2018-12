Mali : un dealer présumé succombe, battu par un gendarme à Touba-Badagadji

Le jeudi 20 décembre dernier, un jeune vendeur présumé de chanvre indien qui a été mortellement tabassé par un gendarme. Le drame s’est produit dans la sous-préfecture de Touba-Badagadji, une localité située à 80 km de la préfecture de Mali, dans la région administrative de Labé, capitale du Foutah-Djallon. Selon le préfet, Elhadj Harouna Souaré, tout est parti d’une arrestation du jeune dealer.

« Ce jour, j’étais a Labé à l’occasion de l’accueil du chef de l’Etat. C’est là-bas qu’on m’a appelé pour m’informer que ce drame s’est produit dans la sous-préfecture de Touba-badagadji. Entre la commune urbaine de Mali et Touba-badagadji, il y a environ 85 km. Le jeune était, il semble, accusé de détention et de vente de la drogue. Lorsque j’ai eu vent de cette mauvaise nouvelle, je les ai sommés de ne pas toucher au corps jusqu’à l’arrivée de la police et du médecin légiste qui sont habilités de leur remettre le corps pour inhumation. Ce qui fut fait. Un policier et un médecin ont quitté Madina-Wora pour se rendre sur les lieux du drame. Effectivement, ils ont trouvé la dépouille sur place, ils ont fait les expertises et ont rendu le corps à la famille du jeune qui l’a enterré », raconte le préfet. Ajoutant avoir ordonné à la police d’ouvrir une enquête.

« Présentement, j’ai confié à la police l’enquête, histoire de déterminer les cause de ce meurtre. L’enquête est toujours en cours, c’est à la fin de l’enquête qu’ils vont me faire un rapport »

Aux dernières nouvelles, on apprend que la police préfectorale de Mali a mis aux arrêts le gendarme pointé du doigt dans cette affaire.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83