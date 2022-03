Mali : début des assises nationales avec la présence de tous les partis politiques et les organisations de la société civile

Dans le cadre de la tenue des assises nationales, une rencontre s’est tenue ce mercredi 30 mars entre les autorités de l’ambassade et les ressortissants guinéens vivants au mali, dans la salle de réunion de l’ambassade de Guinée au Mali.

Pour ce début, on a noté la présence de la délégation des différentes régions, des associations, des partis politiques et le bureau du conseil des guinéens.

L’ambassadeur sortant, général Fodé Keïta a présidé la rencontre avec son conseiller politique, Dr Saïba Camara et le consul, Namory Magassouba.

Dans son allocution de l’ouverture des assises, l’ambassadeur sortant a présenté ses excuses aux participants pour le retard accusé pour l’ouverture ces assises qui devaient débuter le 26 mars passé.

Il a ensuite justifié qu’ils n’ont pas été saisi officiellement par le département, mais le document leur avait été donné par le bureau des conseils.

« Je vous présente mes excuses. Nous sommes en retard dû à une panne technique du département pour nous envoyer les documents de façon officielle. Mais c’est une première qu’une telle rencontre se tient ici. J’ai travaillé avec vous pendant mon petit séjour ici dans le respect. Vous m’avez honoré. Tous mes problèmes étaient le vôtre. Je veux que ce climat continue à mon absence. Je suis là aujourd’hui pour un séjour, je profite de l’occasion pour vous informer officiellement que j’ai été rappelé. Je quitte le Mali avec une satisfaction car j’ai laissé derrière moi des responsables et l’unité entre les guinéens. En ce qui concerne les assises, un débat de 3 jours seront organisés et présidé par un membre de l’ambassade et le bureau du conseil dont la synthèse nous sera parvenue par une commission. Sur ce, je déclare ouvert les travaux des assises nationales à Bamako », a-t-il déclaré.

Moussa Oulen Traoré

