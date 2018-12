Mali- Décès de l’écrivain Seydou Badian : qui était l’auteur du célèbre roman ‘’Sous l’orage’’?

Seydou Badian Kouyaté, auteur du célèbre roman ‘’Sous l’orage’’, est décédé, ce vendredi 28 décembre 2018 soir, à 23h. Un décès qui intervient deux ans jour pour jour après celui de son épouse.

Le monde littéraire en général et le Mali en particulier viennent de perdre une boussole importante. Seydou Badian Kouyaté, auteur du célèbre roman ‘’Sous l’orrage’’, est décédé dans la nuit du vendredi à l’âge de 9O ans. «Le doyen KOUYATE était l’un des derniers maliens qui fait l’unanimité, tant son engagement, son patriotisme et son sacrifice permanent pour notre pays n’ont jamais été pris en défaut pendant ses soixante dernières années. Le Mali a perdu une boussole importante, au moment où il peine à trouver sa voie. », a témoigné Moussa Mara, homme politique et ancien premier ministre du Mali.

Biographie

Seydou Badian Kouyaté effectue des études de médecine à l’université de Montpellier en France. Il est l’auteur d’une thèse sur les traitements africains de la fièvre jaune et fut un grand poète

En 1956, il rentre au Mali et est nommé médecin de circonscription. Proche du premier président Modibo Keïta, il écrit les paroles de l’hymne national du Mali. Il devient à l’indépendance du pays ministre de l’Économie rural et du Plan. Lors du remaniement du 17 septembre 1962, il devient ministre du Développement. Il défend l’existence d’un parti unique dans l’Afrique post-colonial, seul moyen selon lui de créer la Nation. Lors du coup d’État de Moussa Traoré en 1968, il est déporté à Kidal puis s’exile à Dakar au Sénégal.

En 1997, il est candidat à l’Élection présidentielle mais décide, comme la plupart des autres candidats opposés au président sortant Alpha Oumar Konaré, de retirer sa candidature pour protester contre la mauvaise organisation des élections.

Militant de la première heure de l’Union soudanaise-Rassemblement démocratique africain, il en est exclu en 1998 pour s’être opposé à une partie de la direction qui prônait la non-reconnaissance des institutions lors des élections contestées.

Écrivain reconnu internationalement, il publie en 1957, trois ans avant l’indépendance du Mali, son premier roman intitulé Sous l’orage. en 1965, il publie les dirigeants africains face à leurs peuples. Deux autres romans sont publiés ensuite, Le Sang des masques en 1976 et Noces sacrées en 1977.

En octobre 2007, Seydou Badian Kouyaté publie un roman intitulé La Saison des pièges.

En 2009 Seydou Badian Kouyaté change de nom et s’appelle officiellement Seydou Badian Noumboïna, du nom d’un village dans le cercle de Macina.

Seydou Badian a été sacré lauréat du Grand Prix des Mécènes aux GPAL 2017 pour l’ensemble de sa production bibliographique.

Œuvres

1957 : Sous l’orage suivi de La Mort de chaka

1965 : Les Dirigeants africains face à leurs peuples, Grand prix littéraire d’Afrique noire.

1976 : Le Sang des masques

1977 : Noces sacrées

2007 : La Saison des pièges, Nouvelles Éditions ivoiriennes et Présence africaine

Distinctions

Grand prix littéraire d’Afrique noire

Grand Prix des Mécènes à l’édition 2017 des Grands prix des associations littéraires.

