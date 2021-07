Mali : des entreprises de construction prises pour cible par les jihadistes

Les forces armées maliennes ont annoncé tard ce samedi soir, l’enlèvement de trois ressortissants chinois et de deux Mauritaniens travaillant pour des entreprises de construction à la frontière malienne avec la Mauritanie.

Avec notre correspondant à Bamako, Serge Daniel

Le consortium d’entreprise chargé du bitumage de routes et de construction de ponts, dans la région malienne de Nara, située non loin de la frontière mauritanienne, travaillait avec des employés originaires de plusieurs pays : le Mali, la Chine, la Mauritanie et le Bénin.

Selon plusieurs sources, c’est par surprise que les groupes armés terroristes, terminologie officielle pour désigner les jihadistes, sont intervenus. Comme d’habitude, certains étaient à moto et étaient tous en terrain connu.

Après avoir enlevé trois ressortissants chinois et deux Mauritaniens, un premier groupe d’assaillants aurait pris la direction du nord. Un autre groupe a détruit ou brûlé le matériel de travail sur place : des grues, des citernes à goudron, ou encore des compacteurs. Des véhicules ont également été emportés.

