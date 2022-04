Mali : disparition mystérieuse de cinq (5) enfants âgées entre 2 à 5 ans à Lébékeren

Cette scène s’est produite dans Horé-wedou, un village situé dans le district de Madina-Finah, sous-préfecture de Lébékeren, préfecture de Mali. Selon nos informations, cinq enfants sont portés disparus depuis le samedi 2 Avril 2022. Agés entre 2 à 5 ans, ils restent jusqu’à présent introuvables, malgré les multiples recherches faites par les citoyens dans les grottes, cours d’eau et brousse. Joint au téléphone, l’un des citoyens de la localité est revenu sur la disparition des enfants en ces termes.

« C’est le samedi 2 Avril 2022, après le crépuscule, j’ai été saisi que ces enfants au nombre de cinq ne sont pas retrouvés. Nous on a cru que ces enfants étaient chez les voisins. Et ces enfants sont de Horé wedou. On est allé de recherche en recherche, jusqu’à l’heure où je vous parle, aucune trace d’eux. Sur les circonstances de cette disparition, vous savez que dans les villages habituellement les enfants se regroupent et s’amusent ensemble. Ils se sont regroupés pour un premier temps à quatre et puis une cinquième qui est une fille de 3 ans est venue les rejoindre. Ils se sont amusés après, ils se sont dirigés vers un petit terrain de football et c’est là, qu’on n’a perdu leur trace. Et c’est au crépuscule que chacun s’est mis à rechercher son enfant chez le voisin et ne le trouve pas. C’est ainsi, un jeune du village a dit qu’il les avait rencontré aux environs de 17 heures, mais les enfants l’auraient dit qu’ils partaient chercher du bois mort à côté, pour lui, c’est juste derrière les cases. Mais depuis le samedi 2 Avril 2022, les recherches se poursuivent partout, mais en vain », explique Mohamed Thioupy Diallo.

Poursuivant, notre interlocuteur précise qu’au-delà des inquiétudes des parents des enfants, plusieurs hypothèses se dégagent sur la cause de la disparition de ces enfants.

« Ces enfants au nombre de cinq dont une fille et quatre garçons sont entre autres : (Mamadou Bobo Diallo, Ibrahima Diallo, Mariama Barry, Mamadou Lamarana Diallo et Ibrahima Diallo), ils sont âgés entre 2 et 5 ans. Parmi eux, deux garçons sont d’une même famille et les autres sont de famille différente. Il y a certains qui disent que ces enfants ont été accaparés par des diables qui les ont gardés dans des lieux hantés. D’autres pensent à un enlèvement auquel je ne crois pas trop, pour la bonne raison que je suis de la contrée, la semaine dernière j’ai pris une moto pour aller à Horé wedou où ces enfants ont disparu, mais l’accès est impraticable. Un véhicule ne peut pas y aller. Et il n’y a pas un flux de mouvement vers là-bas. Même si le village est à 14 kilomètres de la frontière sénégalaise. La troisième hypothèse qui est la plus partagée par les citoyens, stipule que ces enfants ont été capturés par des fauves. Parce que dans cette contrée, il y a trop de fauves tels que les loups qui sortent dès le crépuscule. Ces fauves sont capables de les traîner dans des grottes, pour les dévorer même leur trace on ne pourra pas voir. Car il y a de cela six mois, c’est une autre fille de 7 ans qui a été attaquée par un chimpanzé pendant qu’elle était partie chercher de l’eau. C’est pourquoi la majorité croit à cette hypothèse. Mais les recherches se poursuivent, mais jusqu’au moment où je vous parle, ils sont introuvables » renchérit Mohamed Thioupy Diallo.

Aux dernières nouvelles, les parents des enfants ont été convoqués par les autorités hier mardi 5 Avril 2022 à Mali centre, pour des fins d’enquêtes, mais après deux heures d’audition ils ont été tous libérés.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

