Mali: installation du nouveau bureau du Conseil des Guinéens

Hier mercredi 31 août 2022, l’on a procédé à l’installation officielle du nouveau bureau du conseil des Guinéens de l’étranger au Mali. C’était dans la cour l’ambassade de la République de Guinée, à Médina Koura, dans la commune II du district de Bamako.

Etaient présents à cette cérémonie: les présidents des coordinations régionales, les sages, les partis politiques, les artistes ainsi que certaines personnes ressources de la Guinée et du Mali.

Dans son discours, le patron de la communauté guinéenne promet d’être le président de tous les Guinéens et travaillera pour l’unité des Guinéens au Mali.

« Je serai le président de tous les Guinéens sans discrimination aucune. Je serai toujours à l’écoute des Guinéens. Je remercie tout le monde pour m’avoir renouvelé leur confiance. Mon équipe et moi travaillons pour l’unité des Guinéens au Mali », a-t-il promis.

Sur la question des projets du nouveau bureau, Elhadj Sita Camara, soucieux et conscient du changement climatique, entend mener une campagne de reboisement au Mali, pour donner la preuve que Maliens et Guinéens sont et demeureront ensemble.

« La première action que nous avons jugée utile et immédiate, c’est le reboisement. Bientôt nous allons nous mettre ensemble pour reboiser quelques sites. Ça sera un acte très salutaire et sera la première de nos nombreuses réalisations pour le Mali et la Guinée. », dit-il.

Quant au ministre conseiller chargé d’affaires de l’ambassade de Guinée au Mali, Abdoulaye Fofana, il dit se réjouir du déroulement et de la finalisation de ce processus. Il a exhorté le nouveau bureau du conseil à être à l’écoute de la communauté et à travailler pour la communauté. Il a ensuite salué l’unité et la maturité des Guinéens établis au Mali.

Pour tout couronner en beauté, la diva Aïcha Kamaldine Conté a invité les Guinéens à l’union dans une de ses chansons qui a fait danser tout le monde.

Moussa Oulen Traoré