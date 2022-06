Mali : la France annonce la capture d’un haut cadre du groupe État islamique au Grand Sahara

Alors que la force Barkhane poursuit son redéploiement hors du Mali, l’état-major français annonce la capture de l’un des chefs de l’État islamique au Grand Sahara (EIGS). Oumeya Ould Albakaye a été fait prisonnier dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 juin à proximité de la frontière entre le Mali et le Niger.

C’était un chef très actif qui a organisé plusieurs attaques contre différentes emprises militaires au Mali, dont celle de Gao. Il dirigeait les réseaux de mise en œuvre d’engins explosifs improvisés qui visaient indistinctement des cibles militaires ou des cibles civiles. En l’occurrence, il visait directement les axes de circulation qui sont empruntés par la force Barkhane dans le cadre de sa réarticulation hors du Mali. C’est une garantie supplémentaire que les conditions pour conduire une réarticulation hors du Mali en bon ordre, en sécurité, seront réunies. Mais il faut souligner que l’EIGS est durement frappé par la force Barkhane depuis plusieurs années maintenant. Et je rappelle notamment que le fait le plus emblématique, c’est quand même la neutralisation du chef de l’EIGS par Barkhane, Abou Walid al-Sahraoui, en août 2021. Cette neutralisation qui avait marqué un très fort affaiblissement de l’EIGS, affaiblissement dû à l’engagement conjoint de la force Barkhane, de la force Takuba [forces spéciales de plusieurs pays de l’Union européenne] et des forces maliennes.

L’état-major des armées précise qu’Oumeya Ould Albakaye sera, comme toutes les personnes arrêtées par Barkhane au Mali, remis aux autorités maliennes.

RFI