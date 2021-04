Mali : l’Académie Antonio Souaré de Bamako reçue par S.E.M l’ambassadeur de Guinée

C’est dans une ambiance chaleureuse que l’ambassadeur de République de Guinée au Mali, le Général Fodé Keïta, et son personnel ont reçu la première Académie guinéenne sur le sol malien.

L’objectif de cette rencontre, c’était de remercier l’ambassadeur et son personnel par rapport aux efforts que la Chancellerie fournit pour cette Académie depuis sa création il y a un an et demi, mais aussi présenter le récépissé de l’académie lui permettant de jouer le championnat national académique cette année au Mali.

« Nous sommes venus pour remercier l’autorité pour les efforts fournis à l’endroit de notre Académie. Nous savons que ce n’était pas facile. Mais nous voulons signaler quelque chose de très important à l’autorité guinéenne, notamment à Son Excellence, le Général Fodé Keïta, qu’au sein de cette Académie, il y a 12 joueurs qu’on a récupérés alors qu’ils tentaient d’aller au Maghreb pour jouer le foot malgré leur jeune âge. Quand on a su ça, directement, on les a récupérés pour leur sauver la vie mais aussi leur donner de l’espoir de jouer le football. Cela veut dire que cette Académie aide le gouvernement à limiter l’immigration clandestine des Guinéens au Mali. Ensuite, nous venons d’avoir notre récépissé nous permettant de jouer le championnat académique cette année, mais nous voulons que l’ambassadeur serve de relais entre nous et notre parrain, le philanthrope Mamoudou Antonio Souaré. Récemment, le fondateur Fawo Kourouma était à Conakry. Il a pu rencontrer Antonio malgré son agenda chargé. Antonio l’a chargé de venir remercier l’autorité d’ici mais tout en promettant de venir très bientôt. Nous avons pris une maison en location où on a hébergé tous ces enfants à nos frais. Ils sont nourris et habillés par nous-mêmes. Pour finir, nous sollicitons votre soutien moral et financier mais surtout auprès de notre parrain Antonio. Je vous remercie. », a déclaré le porte-parole de l’académie, Mr Traoré.

L’ambassadeur s’est réjoui de cette visite et a promis d’informer qui de droit, tout en insistant sur le volet éducation. « Je suis très content de voir une Académie guinéenne sur un sol étranger. Sachez que nos portes sont grandement ouvertes. Votre parrain qu’est Mr Antonio n’est pas n’importe qui dans le monde du football guinéen et africain en général. Je vous souhaite bonne chance mais ce que j’exige, il faut que les enfants qui ne sont pas à l’école soient scolarisés. Il faut savoir lire ton contrat pour ne pas tomber dans le piège des faux managers. L’ambassade est entièrement à votre disposition. Je vous remercie. »

La cérémonie a pris fin par une photo de famille.

Moussa Oulen Traoré

00 223 91 89 56 37