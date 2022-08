Mali : l’ambassade guinéenne rend visite au Syli local et promet de mobiliser les ressortissants pour soutenir l’équipe

En stage à Bamako, Kanfory Lapé Bangoura et ses poulains ont reçu la visite du numéro un de la diplomatie guinéenne au Mali. Dr Abdoulaye Fofana, le ministre conseiller chargé d’affaires, accompagné de son conseiller politique, Dr Saiba Camara et le premier secrétaire chargé des affaires consulaire, Mr Namory Magassouba étaient venus apporter leurs soutiens à l’équipe locale du Syli qui affrontera le Sénégal à Bamako, pour le match retour des barrages pour la qualification au Championnat d’Afrique des nations.

Le diplomate a rassuré l’encadrement technique de l’équipe que toutes les dispositions seront prises pour mobiliser la communauté guinéenne à sortir massivement le 02 septembre pour soutenir les poulains de Lapé Bangoura. Pour supporter l’équipe, il a aussi reporté son voyage qui était prévu le 02 septembre pour qu’il puisse assister à cette rencontre afin d’être témoin d’une éventuelle qualification de la Guinée en phase finale du CHAN, en Algérie en 2023.

« Nous sommes venus vous saluer et vous apporter tout notre soutien. Nous n’avons pas été officiellement informé mais hier, on a reçu la visite des membres de l’encadrement. C’est ainsi qu’on a été informé de votre arrivée. Vous allez jouer le 02 septembre contre le Sénégal, moi même, c’est le jour où je dois aller en congé, mais je vais reporter ce voyage pour assister à cette rencontre si importante. Soyez rassurés, nous allons mobiliser les guinéens pour vous soutenir au stade. Nous avons un bureau de la communauté, nous allons les informer pour que les Guinéens puissent sortir pour vous soutenir le jour du match », a déclaré Dr Abdoulaye Fofana.

Visiblement surpris et enthousiaste de cette visite, le vice président du CoNor, Sega Diallo a remercié les autorités pour leur engagement à soutenir les poulains de Lapé Bangoura à Bamako.

« Votre visite nous va droit au cœur. Nous avons envoyé une correspondance au ministère des affaires étrangères, mais on ne sait pas si vous n’avez pas reçu la correspondance. Nous allons maintenant faire autrement, nous même, on informe les autorités quand on a un match. Nous comptons aussi sur la sortie massive des Guinéens vivants à Bamako pour soutenir le Syli. L’objectif est de se qualifier en phase finale du CHAN. Nous allons au Sénégal le jeudi pour le match aller et se retourner ici le 30 Août. Vraiment merci pour ce déplacement », a souligné Sega Diallo.

Le Syli local ira défier le Sénégal à Dakar, le 27 août et le match retour est prévu à Bamako, le 02 septembre.

Moussa Oulen Traoré