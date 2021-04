Mali : l’Ambassadrice du Tchad fait part de son inquiétude après la disparition de Déby

24h après la mort du président Idriss Déby Itno, l’ambassadeur de la République de Guinée au Mali, Général Fodé Keïta, accompagné de son nouveau conseiller politique, Dr Saïba Camara, a présenté ses condoléances à son homologue tchadienne à l’ambassade du Tchad, située à Faladjè, dans la commune VI du district de Bamako.

« Nous sommes venus pour présenter nos condoléances les plus attristées. Il était vraiment un grand Panafricain, un grand ami de la Guinée. Le peuple de Guinée est vraiment touché par cette disparition tragique », a déclaré le général Fodé Keïta.

Quant à Mme Kalzeubé Neldikingar Madjimta, l’ambassadrice du Tchad au Mali, elle a dit être inquiète par rapport à la situation de son pays après la mort tragique du maréchal Idriss Deby Itno.

« Personne ne s’attendait à ça mais nous sommes tous croyants. Il faut accepter la volonté de Dieu. Je suis vraiment inquiète pour mon pays car depuis la mort du maréchal, les groupes rebelles s’organisent partout. Les gens commencent à fuir N’Djamena car les informations circulent que la capitale sera la cible des rebelles Vraiment, qu’on nous vienne en aide, sinon ce n’est pas facile. », a-t-elle confié. Et d’indiquer que cette visite de son homologue guinéen pour présenter ses condoléances au peuple tchadien lui va droit au cœur. « Je suis vraiment contente de votre salutation. Ça me va droit au cœur. Ça traduit l’amitié qui existait entre le président Alpha Condé et le maréchal. Ils s’appelaient ‘’mon pote’’. »

Moussa Oulen Traoré

00 223 91 89 56 37