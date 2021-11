Mali: le 1er imam de Bamba-missidè assassiné dans son champ

Dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 novembre, le corps sans vie du premier imam de Bamba -missidè qui a été découvert dans son champ, dans le district de Boulléré, sous -préfecture de Dougoun-Touny, dans la Préfecture de Mali.

Selon le responsable du district de Boulléré, Thierno Abdoulaye Diallo, a été assassiné à coup de bâton.

« Tout est parti lorsque la victime à fini de faire la récolte de son riz, dans son champ, pour mieux faire sécher le riz, il a mis en place un dispositif en bois sous forme d’étagère où il a exposé le riz. Dans la foulée, il a constaté que des personnes mal intentionnées ont commencé à voler le riz récolté. Donc, il a jugé nécessaire de monter la garde jusqu’à ce que ses enfants soient libres pour prendre le relais. Il a donc passé la journée sous cette tante et vers 18 h 40, après la prière de crépuscule, l’un de ses enfants lui dit père attendez moi ici, je vais aller chercher notre dîner. Après avoir pris ce dîner, vous allez vous retourner dans le village, je vais continuer à surveiller le champ et la récolte. Après avoir cherché le dîner, le fils de la victime a dit avoir trouvé un jeune homme sous la tante où était son père. Dès son arrivée, le jeune homme a pris la fuite et il s’est immédiatement mis à sa trousse, mais en vain. Au début, il avait cru que celui qu’il pourchassait était juste venu voler le riz. Dès son retour, il n’a pas trouvé son père sous la tante. Au bout de quelques mètres, il a découvert le corps de son père. Il a alerté les villageois. Nous nous sommes mobilisés, ils ont appelé les services de sécurité qui sont venus faire le constat. Nous estimons que le vieux à été assommé à coup de bâton. Il a été administré les coups au visage surtout au côté gauche. Sa bouche et son avant bras ont été copieusement broyés. C’est comme ça que nous avons découvert le corps », a expliqué Madiou Koulibaly, un responsable du district de Boulléré.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83