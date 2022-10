Mali : le N’ko officiellement inscrit à l’inventaire du patrimoine culturel

Dans une décision signée du ministre malien de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme, l’alphabet N’ko, créé par Solomana Kanté en 1949 comme système de transcription des langues mandingues en Afrique occidentale est désormais inscrit à l’inventaire du patrimoine culturel du pays.

Cette décision du ministre Andogoly Guindo vient ainsi élargir la liste considérée étant le patrimoine archéologique, historique, architectural et culturel du Mali.

Egalement, elle permet au Ministère de renforcer les capacités des universitaires, des chercheurs dans le cadre de la géolocalisation du patrimoine culturel, surtout pour la préservation future et le partage des connaissances entre les archéologues.

Par cet acte du ministre Guindo, le N’Ko change de dimension et devient à partir du 06 octobre 2022, un patrimoine immatériel.

Il s’assimile désormais aux pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir- faire qu’un groupe ou individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel.

A noter que l’inventaire du patrimoine immatériel du Mali s’inscrit dans le cadre de la phase de documentation du projet « Patrimoines endommagés du Mali : sauvegarde, reconstruction et réhabilitation, restauration, revitalisation » qui a été initié par l’UNESCO et le Ministère de la Culture depuis le 18 février 2013.



B. Leno