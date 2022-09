Mali : le parti SADI de Mariko salue les actions du colonel Doumbouya en faveur de la famille de Sékou Touré 

Le parti Solidarité Africaine pour la démocratie et l’indépendance (SADI) de Oumar Mariko, l’opposant historique au Mali et très connu pour son franc-parler et son attachement aux idéaux de Sékou Touré, de Modibo Keita et de Kwame NKrumah remercie le colonel-président Mamadi Doumbouya pour la restitution de la villa Bellevue à la famille du camarade Sékou Touré, la rebaptisation de l’aéroport de Conakry au nom de Sékou Touré mais aussi l’octroi d’un véhicule à la veuve du Syli.

Le parti SADI a ensuite sollicité que le colonel Mamadi Doumbouya s’implique personnellement pour un dénouement heureux et rapide du dossier judiciaire de l’unique fils du président Ahmed Sékou Touré et de son épouse emprisonnés aux États-Unis.

Moussa Oulen Traoré