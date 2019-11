Mali : Me Hassane Barry, ex-ambassadeur du Mali en Guinée arrêté pour ‘’financement du terrorisme’’, le barreau crie à la séquestration

Selon la presse malienne, l’ancien ambassadeur du Mali en Guinée Me Hassane Barry, éminent membre du barreau malien, a été mis aux arrêts vendredi, 22 novembre dernier à Bamako par la Direction Générale de la Sécurité d’Etat (DGSE) pour « financement du terrorisme ». Vingt-quatre heures après son arrestation, ses collègues dénoncent une violation des règles de procédure et exige sa libération.

Selon certaines indiscrétions, il est reproché à Me Barry d’avoir des liens avec des jihadistes dont le très connu Amadou Koufa (Amadou Diallo à l’état civil), le chef de la Katiba Macina, un groupe affilié à Ansar Dine, puis au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans.

A en croire un journal malien, Me Barry a reconnu avoir rencontré le jihadiste.

« L’ensemble des actions que nous menons sont strictement cadrées, connues des plus hautes autorités du pays (le directeur de la SE, le PM, le Ministre de La Défense, des affaires étrangères et même le Président) et d’intérêt national. La vidéo est authentique et je confirme avoir rencontré KOUFFA en juin mais en présence des renseignements militaires et à mon retour j’ai fait le CR au PM et à la SE qui m’ont même félicité en son temps.

Je promets dans les jours à venir de tout expliquer au peuple de MALI avec la documentation et des preuves incontestables de mon engagement pour le retour à une paix durable », dit l’avocat, cité par Malijet.

Mediaguinee