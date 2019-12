Mali : un feu de brousse tue trois personnes d’une même famille à Balaki

Un feu de brousse d’origine inconnue s’est déclaré dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 décembre à Dioulabaya, un district situé dans la sous-préfecture de Balaki, préfecture de Mali, en Moyenne Guinée, faisant état de trois morts dont une fillette de 2 ans et son père, et une blessée grave.

Le préfet de Mali, Elhadj Harouna Souaré, qui s’est confié à Mediaguinee a déclaré que ce drame est survenu alors que les victimes étaient dans une hutte à coté de leur champ.

« C’est dans la nuit du jeudi à vendredi 27 décembre, qu’un feu de brousse a été enregistré dans le village de Domoubougouda, district de Dioulabaya, à 45 km de la sous-préfectures de Balaki. Lorsque le feu s’est déclaré, les victimes, qui sont toutes d’une même famille étaient dans une hutte construite dans leur champ. Donc ils ont été surpris et encerclés par le feu. Leur fillette de 2 ans a été complètement calcinée et morte sur place, sa sœur de 10 ans a été brûlée, le père de famille a été aussi brûlé. Lorsque nous avons eu vent de la mauvaise nouvelle, l’ambulance de Doghol-Sigon a été déployée sur les lieux pour transporter les victimes à Labé. Avant leur arrivée vers 4 heures du matin, ils ont trouvé que le père de famille et sa fille de 10 ans sont aussi décédés. Au moment où je vous parle, la mère de famille qui a été aussi grièvement blessée est dans l’ambulance en direction de l’hôpital régional de Labé », a expliqué Elhadj Harouna Souaré, tout en indiquant que le gouverneur de Labé a été informé.

« Pour le moment, le comité d’alerte de Mali est à pied d’œuvre pour se rendre sur les lieux demain samedi, pour les salutations d’usage. Néanmoins, le préfet de Mali a informé le gouverneur de Labé, Elhadj Madifing Diané », a-t-il ajouté.

A noter que toutes les victimes ont été inhumées ce vendredi matin, à Domoubougouda.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

