Mali: un véhicule de commandement pour l’ambassade de Guinée, après 10 ans…

Longtemps réclamé par l’ex-ambassadeur du régime d’Alpha Condé, Général Fodé Keita, mais il a fallu attendre l’arrivée du Dr Morissanda Kouyaté à la tête du département pour la concrétisation de ce rêve.

Il faut rappeler que Mediaguinee a été le seul site qui s’est intéressé aux conditions de vie des diplomates guinéens au Mali. Lors de son passage à Bamako, le ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté a promis aux diplomates qu’il allait personnellement se battre auprès du président pour donner une bonne mine à la diplomatie guinéenne au Mali qui était jusque-là une honte nationale. Pas de véhicule pour l’ambassadeur, pas de bâtiment administratif devant servir une ambassade digne du nom. C’est un constat lamentable et inacceptable, selon le ministre, qui promet un changement du visage de la diplomatie guinéenne au Mali.

Aujourd’hui vendredi 04 Novembre 2022 , l’ambassade du Mali a reçu pour la première après 10 ans un véhicule de commandement à l’ambassade. L’ancien véhicule ne pouvait même plus monter sur la petite colline devant mener aux Affaires étrangères et à la présidence du Mali. Il faut noter aussi que quelques jours plus tôt, une équipe d’ingénieurs est venue faire l’état des lieux pour la construction d’une ambassade au Mali dans un bref délai. Si cette construction sera réalisée, le colonel Mamadi Doumbouya et son ministre des Affaires étrangères enlèveraient une honte à la communauté guinéenne qui ne cesse de réclamer la construction de cet édifice.

Après le véhicule, la communauté guinéenne attend du colonel président Mamadi Doumbouya et de son ministre des Affaires étrangères le début de la construction d’une ambassade digne du nom. Il faut signaler que la Guinée est le seul pays qui n’a pas un bâtiment administratif digne d’une ambassade au Mali. Ce qui est honteux pour la communauté guinéenne.

Sidiki Kourouma, vendeur de son état, a confié ceci: « Nous avons appris que le colonel a offert un véhicule à l’ambassade. Nous sommes très contents pour ça. Le ministre des Affaires étrangères et le président avaient promis et ils l’ont fait. Mais, nous avons dit au président que le visage de notre ambassade nous fait honte au Mali. Nous avons entendu aussi que les ingénieurs sont venus, mais nous attendons d’abord après le début de ce travail avant de remercier le président et son ministre. »

Les autorités diplomatiques à Bamako mesurent ce geste et remercient le président, à travers lui, le ministre des Affaires étrangères pour ce véhicule.

Reste à savoir après le véhicule, à quand le démarrage des travaux de la construction de l’ambassade qui suscite un espoir au Mali ?

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)

+22391895637