Mali : une jeune élève égorgée par un malade mental, à Dognel-Sigon

C’est un drame non des moindres qui s’est produit dans la sous-préfecture de Dognel- Sigon, préfecture de Mali, dans la soirée du lundi, 18 janvier dernier. Selon nos informations, c’est une jeune atteint d’une maladie mentale qui aurai égorgé sa cousine du nom de Nafissatou, qui fait la 6ème année.

Le fait s’est déroulé à Komé, dans le district de Sigon-centre. Joint au téléphone, le président de district de la localité est revenu sur les circonstances du drame en ces termes :

« Exactement, l’actes s’est produit le lundi 18 janvier 2021. J’ai eu vent de cette mauvaise nouvelle aux environs de 19 h 30. C’est un jeune déréglé mental qui a égorgé une fille du nom de Nafissatou qui fait la 6ème année à l’école primaire Komé. J’ai immédiatement appelé le maire de la commune rurale qui, à son tour a informé le sous-préfet et ce denier aussi a informé les autorités préfectorales. Donc la foulée, nous avons informé la gendarmerie de Sigon et le médecin du centre de santé et nous nous sommes transportés sur les lieux du drame. D’après notre constat et les explications des témoins de la scène, tout est parti lorsque la fille est revenue de l’école et elle allé puiser de l’eau avec ces amis dans source situe entre les deux villages dont Komé et Bowé, il y a juste 200 mètres entre les deux villages. Son bourreau qui la filait a dit à la petite fille de venir voir si c’est ne pas votre vache qui est là. Comme la source d’eau se trouve dans une forêt, dès que la fille est venue pour voir, il a pris sa main pour l’enfoncer d’avantage dans la brousse, avant de l’égorger. Apes notre constat, nous avons restitué le corps à la famille et elle a été inhumé le même jour », explique Mamadou Korka Bah.

A noter qu’aux dernières nouvelles, l’incriminé dans cette affaire reste toujours introuvable.

Nous y reviendrons !

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83