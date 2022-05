Mali : une tentative de coup d’État déjouée…

Au lendemain de l’annonce de son retrait du G5 Sahel, le Mali indique avoir déjoué une tentative de coup d’État dans la nuit du 11 au 12 mai dernier. Dans un communiqué dont Mediaguinee détient copie, le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation soutient qu’un groupuscule d’officiers et de sous-officiers soutenu par un Etat occidental était à la base de ladite tentative de coup d’État.

Dans ledit communiqué, le gouvernement de la transition a condamné l’atteinte à la sûreté de l’État qui selon lui : « l’objectif visé est d’entraver, voire annihiler les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité ».

Le communiqué du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation annonce que dans le cadre des enquêtes, les personnes interpellées et leurs complices seront mises à la disposition de la justice.