Mali : vers la mise en place d’un nouveau bureau du conseil des Guinéens

C’est au terme de leur mandat au Mali et suite à une lettre circulaire du Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger adressée aux différentes missions diplomatiques et consulaires de procéder au renouvellement du bureau des conseils des Guinéens.

A l’instar des autres pays, les guinéens au mali se sont réunis dans la salle de conférence de l’Ambassade de la République de Guinée au Mali pour discuter les stratégies de la mise en place du bureau des conseils. Cette réunion était présidée par le ministre chargé des Affaires, Dr Abdoulaye Fofana et accompagné par le personnel diplomate.

Les délégués de chaque coordination y étaient représentés. A l’entame de la réunion, le ministre a fait aperçu général sur le document qu’ils ont reçu de leur département portant le renouvellement du bureau.

« Nous avons reçu une lettre de notre département, nous invitant à prendre toutes les dispositions appropriées pour procéder au renouvellement du bureau des conseils. Je sais qu’il y a beaucoup d’obstacles, mais moi je parie sur le consensus. J’invite tous les représentants des coordinations à nous proposer des solutions consensuelles pour que ce bureau puisse être installé dans la paix et de manière consensuelle. Je n’ai pas à vous imposer quelqu’un, je n’ai pas de candidat, c’est vous qui êtes là, c’est à vous de nous proposer une solution », a-t-il déclaré.

L’atmosphère était tendue de part et d’autre, certains demandaient le bilan du bureau sortant qui n’était pas à l’ordre du jour. Chaque entité s’est exprimé et proposer une solution ou une stratégie de la mise en place du bureau.

Après plusieurs interventions et de propositions des différents délégués des coordinations et des associations, il a été retenu que chaque coordination doit envoyer les noms de 5 personnes pour élire le président à leur sein. Et il a été demandé à chaque coordination de prendre une femme sur les 5 qu’elle va présenter.

A noter que pour le moment, la question de la société civile a été oubliée

Moussa Oulen Traoré