Malick Sankhon, le Premier Ministre qu’il faut au président Alpha Condé (Par Ibrahima Sanoh)

Le Président Alpha Condé a initié plusieurs réformes depuis 2010, certaines sont abouties et d’autres doivent être poursuivies. La croissance économique a été au rendez-vous malgré la faible diversification de notre économie et sa vulnérabilité aux chocs exogènes. Plusieurs institutions devant répartir la richesse créée par la croissance économique engrangée au cours des dix dernières années ont été créées sur les instructions du Président de la République. Malgré ses ambitions, les efforts du Président de la République ont été sapés par les manifestations successives, les grèves répétitives et les crises sociales diverses. L’absence de dialogue et la crise de confiance entre les différentes parties prenantes de la vie nationale ont été l’une des causes de ces crises. Par ailleurs, la grande vision du Président de la République n’a pas bénéficié de l’attention de ses ministres ; certaines de ses brillantes idées n’ont pas été réalisées parce que ceux qui devaient les matérialiser ne s’en sont pas appropriés.

Le Président Alpha Condé qui ambitionne de poursuivre ses chantiers de réformes, dont l’ambition est de diriger autrement, doit nommer un Premier Ministre porteur de certaines qualités et qui a le même sens de l’Etat que lui. Malick Sankhon ferait un excellent Premier Ministre et est celui dont le Président Alpha Condé a besoin comme Premier Ministre.

Son sens de l’État et son engagement politique

Trois grands critères semblent justifier les nominations aux postes ministériels : le sens de l’État, l’engagement politique et la compétence. Malick Sankhon s’est inscrit dans la vision du Président Alpha Condé bien avant l’avènement de ce dernier au pouvoir. La Cause Commune (LCC), parti politique qu’il présidait, a été des premiers partis à soutenir la candidature du Président Alpha Condé à la présidentielle de 2010. Depuis, il n’a plus quitté le président de la République. Il lui est resté loyal et fidèle à sa vision. Aussi, il s’est toujours battu pour sa victoire aux élections présidentielles de 2015 et 2020. Chaque fois, il a donné le meilleur de lui et a su mobiliser avec la COBAG. Il a soutenu le projet de nouvelle constitution, la candidature du Président Condé à un autre mandat à travers le congrès du parti dont l’organisation lui a été confiée. On sait qu’il l’a fait avec maestria car il aime le travail bien fait.

Son engagement politique pour le rayonnement de la cause du RPG et la réussite des ambitions du Président Alpha Condé n’est plus à prouver. Il n’est pas venu au RPG pout jouir des faveurs du pouvoir, distribuer des responsabilités aux amis et copains, mais pour aider le Président Condé à réussir sa vision. Il l’a soutenu au moment où peu croyaient à son avènement au pouvoir : il n’avait pas fait acte de candidature. Son sens de l’État et celui du Président Alpha coïncident, il est de son école : celle du pragmatisme. Alors qu’il n’est même pas Ministre, il a su multiplier des initiatives salutaires, jamais en son nom mais en celui du Président de la République dans diverses localités du pays, et se montrer proche de ceux qui font la force du RPG : les militants. Il ne les traite pas avec mépris ou condescendance, mais avec respect, considération et dignité.

Son sens du consensus et du compromis

Sans son sens du compromis, sa force de négociation, certains alliés du RPG à l’issue de la présidentielle de 2010 seraient partis et auraient gonflé les rangs de l’opposition. Il a fallu qu’il s’emploie à les convaincre à rester dans le RPG Arc-en-ciel. Au-delà de son parti, il parle à tout le monde, même aux opposants les plus irréductibles au régime du Président Alpha Condé. Avec tous, il sait engager l’échange fructueux et se mettre d’accord sur l’essentiel : la Guinée. Ses qualités humaines lui valent d’être accepté par tous aussi bien par les fils et filles de la Basse Côte que par ceux d’autres régions du pays en raison de sa simplicité, sa disponibilité, sa franchise, son ouverture d’esprit et sa générosité.

A présent, une bonne partie de l’opposition joue une politique réaliste. Elle reconnait la légalité et la légitimité du premier Président de la IVe République et appelle au dialogue franc et sincère. Cela est un prélude à l’apaisement et à la stabilité politique gages de tout progrès. Cette frange de l’opposition accepte de ce fait la main tendue du Président Alpha Condé. Elle doit trouver en face un Premier Ministre rassurant, prompt à dialoguer avec toutes les entités sociales et politiques et disposé à créer un consensus fort sur les questions essentielles de la vie nationale afin que les six prochaines années soient les plus paisibles possibles. Malick Sankhon répond à ce critère.

Ses compétences conceptuelle et technique

Il faut rappeler que Malick Sankhon connaît excellemment bien l’administration guinéenne et a acquis des compétences diverses en raison des différents postes de responsabilités qu’il a occupés. Il a été conseiller juridique aux Grands Projets, il a été Directeur du protocole du défunt Président de la République Lansana Conté, il a été Secrétaire Général du Ministère de l’Hôtellerie et du Tourisme. Depuis 2010, il est le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Ses réformes à la tête de cette institution sont nombreuses :extension et construction de nouvelles structures à N’Zérékoré , Kindia, Mamou, Dinguiraye, Siguiri, Boké, etc., le renforcement des capacités du personnel de la CNSS à travers le recrutement de nouvelles compétences aussi bien dans la diaspora qu’ailleurs , le partenariat et la coopération avec les centres hospitaliers et les institutions de sécurité sociale d’autres pays , la modernisation des infrastructures de la CNSS, l’acquisition des matériels sanitaires, chirurgicaux de dernière génération au service de l’institution. Il a aussi amélioré les conditions de travail à la CNSS à travers la valorisation salariale et la modernisation de l’environnement de travail. C’est sa grande vision qui a guidé toutes ces réformes. C’est la même vision pragmatique qui guidera la réalisation des idées lumineuses que le Professeur Alpha Condé ne cesse d’avoir et de présenter à diverses occasions.

Il sait créer un environnement propice au travail et à l’atteinte des objectifs. La planification stratégique à laquelle il aime recourir lui permettra d’être efficace en tant que Premier Ministre. Sa disponibilité l’amènera à être sur tous les fronts et à suivre de près le contrôle stratégique des chantiers et réformes. Il sera un Premier Ministre proche du peuple, au service de la réalisation de la vision du Président de la République pour la gloire de la Guinée et le bien-être des Guinéens.

Ibrahima Sanoh, citoyen guinéen