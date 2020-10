Malick Sankhon mobilise pour Alpha Condé : ‘’Ratoma n’est la chasse gardée d’aucun parti politique’’

CAMPAGNE 2020- A quelques jours de l’élection présidentielle du 18 octobre 2020 les mouvements de soutien continuent de battre campagne pour la victoire de leur candidat le Professeur Alpha Condé. C’est le cas ce dimanche 11 octobre 2020 du collectif des actions solidaires et émergentes-CASE qui a organisé un meeting au mini-stade de Kaporo dans la commune de Ratoma.

Tout jaune de vêtus, pancartes en main, de nombreux jeunes du mouvement de soutien au Président de la République, le collectif des actions solidaires et émergentes (CASE) ont rallié le mini-stade de Kaporo en signe de soutien à leur candidat à sa propre succession Pr Alpha Condé.

Le Directeur de la caisse nationale de sécurité sociale, Malick Sankhon, membre du bureau politique du RPG Arc-en-ciel et conseillé du CASE, a, dans son allocution de circonstance, souligné que depuis la prise du pouvoir par le locataire de Sèkhoutouréyah, la Guinée a connu beaucoup de progrès dans différents domaines.

« De par sa clairvoyance, son courage politique, son humilité, son amour pour la Guinée et son sens d’anticipation, constate des problèmes cruciaux qui pourraient menacer l’avenir de la Guinée. Notre candidat Pr. Alpha Condé reste le meilleur candidat d’une Guinée émergente et solidaire. Depuis 2010, l’année à laquelle le Président Pr. Alpha Condé a accédé au pouvoir, notre pays a connu beaucoup de progrès dans plusieurs domaines malgré les crises sanitaires liée à Ebola et la Covid-19 et les nombreuses manifestations de l’opposition », fera remarquer Malick Sankhon.

Le conseiller du collectif des actions solidaires et émergentes soutient que Ratoma n’est la chasse gardée d’aucun parti politique.

« Je vous félicite et encourage pour votre engagement et détermination pour la victoire de notre candidat car votre présence sur le terrain à travers votre directoire de campagne, montre à suffisance que Ratoma n’est la chasse gardée d’aucun parti politique. Et avec cette nouvelle dynamique, je reste convaincu que la victoire sera de notre côté. Nous comptons comme toujours sur votre sens de responsabilité politique », dira-t-il.

Toutefois, Malick Sankhon exhorte les militants à rester souples, ouverts, en privilégiant les actions allant dans le sens de la victoire de leur champion.

Rachidatou Bah (stagiaire)