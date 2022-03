Malick Sankhon révèle qu’Alpha Condé utilisait finalement un numéro français en Guinée

L’ex-directeur général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), avant l’éviction du régime d’Alpha Condé du pouvoir le 5 septembre dernier par le Groupement des forces spéciales (GFS), s’est exprimé, vendredi, dans « Mirador » de Fim fm sur la dernière conversation entre le Pr Alpha Condé et lui au Palais Sékhoutouréya. Puis, il se déterminera sur l’actualité du jour relative à la succession du président Alpha Condé à la tête du RPG Arc –en -ciel qui a entraîné des bagarres jeudi dernier au siège du parti.

«Sincèrement, je ne crois pas en l’existence de cette note écrite par le président Alpha Condé adressée à certains responsables du parti et les appels téléphoniques qu’il aurait pu effectuer »., ajoutera-t-il.

Pour Malick Sankhon, qui revendique être un des fondateurs du RPG ARC-EN-CIEL en 2011, la priorité, n’est pas de mettre quelqu’un à la tête du RPG mais plutôt le retour à l’ordre constitutionnel.

Depuis la France où il séjourne il y a de cela maintenant plusieurs mois, l’ex-DG de la CNSS a, dans l’émission « Mirador » de la radio FIM Fm, de ce Vendredi 11 mars 2022, affirmé que dernièrement Alpha Condé [le dernier moment de sa gouvernance ndlr] utilisait un numéro français.

« La dernière fois que je me suis vu avec le président Pr. Alpha Condé dans son bureau, je répète il m’a dit « tu as donné l’impression que je t’ai abandonné. J’ai dit oui ça saute aux yeux de tout le monde. Je n’ai plus accès à toi, je t’appelle pas, j’ai dis-toi tu ne réponds jamais au téléphone. J’ai dit comment je peux t’appeler tu as changé tous tes numéros, il pris son numéro français il me l’a donné et entre-temps lui il a voyagé pour la Turquie », a-t-il fait savoir avant d’ajouter ceci : « mais, j’avais eu le temps de lui dire mais ‘’Fory’’ nous allons droit au mur. Aujourd’hui, la situation est très difficile parce que nous n’avons pas une lisibilité, tous les corps intermédiaires du pays sont morts, les corps intermédiaires c’est quoi ? Ce sont les acteurs principaux des partis d’opposition, ce sont les syndicats, c’est la société civile. La seule force qui reste en face, c’est l’armée. Dès qu’il y a dysfonctionnement c’est le seul groupe qui est amené à prendre le pouvoir ».

Poursuivant, Malick Sankhon insistera en ces termes « ce que moi je dis, j’assume ma part de responsabilité dans ce qui est arrivé en Guinée et très sincèrement je demande pardon aux guinéens, et cela du fond du cœur. Je n’ai jamais voulu que notre pays soit dans de telles situations ».

Pour finir, ce responsable du RPG Arc-en-ciel qui a accompagné toute la mandature d’Alpha Condé a souhaité que désormais la Guinée se tourne vers l’avenir.

« Nous avons des jeunes qui sont arrivés au pouvoir, moi je considère qu’on doit leur donner cette chance de redresser le pays et nous amener aux élections. Donc nous attendons que le CNT fixe la date des élections et que les règles soient connues afin qu’on puisse s’engager dans quoi que ce soit. La priorité aujourd’hui ce n’est pas de mettre quelqu’un à la tête du RPG, la propriété c’est le retour à l’ordre constitutionnel, pour cela nous attendons ».



Mamadou Yaya Barry

