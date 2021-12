Malick Sankhon s’en va: « la CNSS restera une étape parmi les plus importantes de ma mission de commis de l’Etat »

Limogé hier Mardi 14 décembre, par le président de la transition, après 10 ans, 11 mois, 15 jours, Elhadj Malick Sankhon, le désormais ex Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a passé le témoin ce mercredi 15 décembre à son successeur Bakary Sylla. Dans une ambiance bon enfant à la direction nationale de la CNSS, Malick Sankon a dans son discours de circonstance rappelé son parcours et ses réalisations à la tête de cette direction stratégique. Ci-dessous l’intégralité de son discours…



« Monsieur le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de République;Monsieur le Ministre du Travail et de la Fonction Publique; Madame le Chef de Cabinet du Ministère du Travail et de la Fonction Publique;Monsieur le Vice-Président du Conseil d’Administration de la CNSS;Mesdames et Messieurs les Administrateurs;Monsieur le Directeur Général entrant de la CNSS; Monsieur le Directeur Général Adjoint de la CNSS;Mesdames et Messieurs les cadres de l’Administration en général, et de la CNSS en particulier; Mesdames et Messieurs

Depuis que j’ai répondu à l’appel de la Nation en me mettant au service de l’Administration, il m’a été donné, à plusieurs occasions, d’apporter ma contribution à l’édification de notre pays, dans des domaines divers et variés.Je rends grâce donc à Dieu, l’unique Maître du temps, pour le souffle qu’il m’a donné et la santé pour l’exercice de ces nobles missions. J’exprime ma gratitude à mes parents, ma famille, les amis, ainsi qu’à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à mon affirmation dans le parcours administratif dont je tourne aujourd’hui une page, comme à d’autres occasions.

Monsieur le Secrétaire Général de la Présidence, Mesdames et Messieurs les Administrateurs de la CNSS;Travailleuses et Travailleurs de la CNSS; La Caisse Nationale de Sécurité Sociale restera une étape parmi les plus importantes de ma mission de commis de l’Etat.Nous avons ensemble coeuvré pour l’avénement d’une sécurité sociale au service des assurés dont nous avons placé la satisfaction au centre de toutes nos initiatives. Le rêve d’une institution capable d’atténuer les chocs des risques sociaux s’est matérialisé dans les actions accomplies.

Par le biais de cette méthode, nous avons doté la CNSS d’un document de planification stratégique couvrant tous nos domaines d’activités, soutenu par un manuel de procédures administratives, financières et comptables. La mise en oeuvre du plan stratégique a permis l’augmentation des ressources de la CNSS, l’amélioration des prestations sociales; l’informatisation des services; la construction de l’hôtel Rio Nunez de Boké, l’identification biométrique des assurés, la modernisation des agences et antennes, la création des agences de proximité à Conakry, la creation d’une Direction de Prévention Sanitaire et Sociale et d’Action; l’organisation du Congrès Africain sur la Santé Sécurité dans les Mines et Carrières (CASSMICA); la modernisation du mode de paiement des pensions par le biais de la téléphonie mobile, le maintien de la participation de la CNSS dans les actions de la NSIA BANQUE GUINÉE, la réalisation du centre de diagnostic doté d’équipements modernes parmi lesquels on peut citer: un laboratoire d’analyses biomédicales, une radio numérique, un scanner, un appareil de mammographie, une IRM et un bloc de cathétérisme cardiaque.

Tous ces accomplissements sont à mettre à l’actif du personnel de la CNSS auquel j’exprime toute ma reconnaissance. Une administration ne vaut que ce que valent les hommes et les femmes qui l’animent. Le renforcement des capacités du personnel demeure ma plus grande fierté à la tête de la CNSS avec moins de dix cadres spécialisés en gestion d’organismes de sécurité sociale en 2010, la CNSS compte aujourd’hui une soixantaine de travailleuses et travailleurs diplómés d’écoles spécialisées en sécurité sociale.

Monsieur le Directeur,Vous prenez en charge aujourd’hui une institution qui nourrit beaucoup d’ambitions pour le bien-être des asourés dont l’attente légitime est mesurée à sa juste valeur. Vous disposez d’un personnel compétent, assidu, ponctuel et avec lequel tous les défis peuvent être relevés, avec le soutien du Conseil d’Administration.

Monsieur le Vice-Président du Conseil d’Administration; Mesdames et Messieurs les Administrateurs; Mesdames et Messieurs; Comme toute œuvre humaine, celle accomplie à la CNSS au cours des dernières années, ne saurait être totalement parfaite. Malgré la réussite enregistrée à maints endroits, d’autres chantiers méritent d’étre signalés, dont entre autres : l’adoption du nouveau code de sécurité sociale; l’augmentation des pensions; la mise en service des deux nouveaux scanners au centre de diagnostic; l’obtention du titre de propriété du site de l’hôpital Gbessia, l’achèvement des travaux de construction et la mise en service de l’hôpital de Gbessia; la dématérialisation de la déclaration des salaires et du paiement des cotisations sociales; l’extension de la couverture au secteur informel, l’instauration d’une retraite cadres et assimilés, complémentaire pour la présentation du rapport de l’étude actuarielle du régime de la CNSS; le relevement du plafond des cotisations suciales.Je suis persuadé que vos compétences, vos expériences professionnelle et vos aptitudes manageriales seront des atouts certains pour la reussite de votre mission.Dans cette phase cruciale de l’histoire de notre pays sous la conduite du Chef de l’Etat, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, la sécurité sociale doit ocuper la legitime place qui est la sienne dans l’amélioration du bien-être de nos compatriotes.Je vous remercie. »

Mediaguinee