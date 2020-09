Malick Sankhon valide le CASE de la SIG Madina : “vous êtes constants. Car sans la SIG Madina, le Rpg aurait difficilement réussi à Conakry”

Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Malick Sankhon, a présidé ce vendredi 04 septembre 2020 la cérémonie de la validation du bureau exécutif du collectif pour l’action solitaire et émergente (CASE) de la SIG Madina située dans la commune de Matam.

Ce bureau du CASE de la SIG Madina quartier réputé comme étant le fief du pouvoir en place est composé d’une vingtaine de membres venus de 4 quartiers de la commune de Matam notamment : Mafanco, Mafanco centre, Coléah imprimerie et la Sig Madina. Et ce bureau comme tous les autres bureaux du CASE a pour mission de promouvoir les acquis du Président Alpha Condé tout en informant et sensibilisant les populations sur les perspectives afin de les convaincre à voter massivement en faveur du Chef de l’Etat à la présidentielle du 18 octobre prochain.

Dans son allocution, le DG de la CNSS et conseiller spécial du CASE, Malick Sankhon, a d’abord tenu à remercier Ibrahima Sory Cissé de la CNSS qui a facilité cette mobilisation.

« Nous avons été accueillis par une foule nombreuse. Et nous profitons de l’occasion pour remercier un des membres de CASE à la personne d’Ibrahima Sory Cissé qui est devenu un militant acquis du Rpg arc-en-ciel dans cette contrée », fera-t-il remarquer.

Pour lui, il ne faut pas s’écarter de l’objectif. « Il faut aller conquérir les voix de l’électorat de l’opposition. Car ce que le professeur Alpha Condé a fait en 10 ans, cela n’a jamais été fait dans ce pays. Alors puisque nous avons un bilan, nous allons vers ces électeurs, nous devons leur expliquer comment était, où était la Guinée hier et où se trouve la Guinée aujourd’hui. Et nous sommes sur le terrain jusqu’au soir du 18 octobre prochain », précise-t-il.

Poursuivant, il a magnifié les efforts fournis par les populations de la SIG Madina dans l’élection du Président Alpha Condé à la tête de la Guinée.

« Il faut aussi à notre manière magnifier et signifier notre reconnaissance aux habitants de la SIG Madina. Car sans la SIG Madina, le Rpg aurait difficilement réussi à Conakry. C’est un mérite, pour cela je vous rends grâce, j’aime les hommes qui sont constants », dira-t-il.

A en croire sa porte-parole, Aminata Diané, ledit bureau s’est engagé à accomplir la mission qui lui est assignée.

