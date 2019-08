Mama Kassory, ancienne cheffe de cabinet à la Primature sera inhumée mardi prochain à Farmoriah (communiqué)

Son Excellence Monsieur le Premier Ministre Dr Ibrahima Kassory FOFANA, remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont compati à la douleur des familles Toure et Bangoura et de la Primature suite au décès de Mme TOURE Mama Fatima Kassory BANGOURA, conseillère chargée de mission et ancienne chef de cabinet de la primature, décès survenu Mardi 6 Aout 2019 à Paris en France des suites de Maladie

Le premier Ministre informe par la même occasion que les funérailles se dérouleront de la façon suivante :

-Samedi 10 Aout 2019, arrivée du corps à 22h 10 à l’aéroport internationale Conakry Gbessia.

-Lundi 12 Septembre 2019, symposium au Palais du peuple de 9h à 13h.

-Mardi 13 septembre 2019, levée du corps à 7h à la morgue du CHU d’Ignace Deen suivie de l’enterrement à Farmoriah après la prière de 14h

Que Dieu accueille son âme dans son paradis éternel !

Amine