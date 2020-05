Mamadi 3 Kaba nommé à la Ceni : ”mes remerciements et reconnaissances à toute la société civile”

Le juriste Mamadi 3 Kaba, sur proposition du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne (CNOSCG) a été nommé jeudi commissaire à la Ceni, en remplacement du feu Me Salif Kébé, décédé le 17 avril dernier à Conakry. Visiblement très touché par sa nomination, l’homme de droit a d’abord rendu un vibrant hommage au défunt président de l’institution Me Salif Kébé avant de remercier toute la société civile pour le choix porté sur sa personne avec une mention spéciale pour le CNOSCG. Réaction…

“Je voudrais tout d’abord m’incliner devant la mémoire de l’illustre disparu. Comme tous les guinéens j’ai été surpris par ce décès tragique. Le décès de Me Salif KEBE (Président de la CENI) a été une perte énorme pour notre pays.

Il a été un grand homme, courtois, serein, humble et républicain qui a servi sa Nation avec loyauté, dévouement et amour.

Je présente à nouveau mes condoléances les plus attristées et les plus émues à sa famille biologique, au président de la République, aux commissaires de la CENI, à la Société Civile et à tout le Peuple de Guinée que Dieu lui

Mes sincères remerciements et reconnaissances à toute la Société Civile et particulièrement le Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne pour la Confiance et le choix porté sur ma modeste personne.

Je pus assurer de mon engagement total à mériter pleinement cette lourde responsabilité”.