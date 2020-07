Mamadi 3 Kaba, porte-parole de la Ceni : ‘’pourquoi nous avons choisi la date du 18 octobre’’

Au cours de son passage ce jeudi sur les Grandes Gueules, Mamadi 3 Kaba, commissaire et porte-parole de la CENI, a expliqué brièvement les raisons du choix du 18 octobre pour la tenue du premier tour de l’élection présidentielle en Guinée.

« Il faut dire que ce choix a été basé sur le respect des dispositions constitutionnelles. La constitution prévoit en son article 43, le premier jour de l’élection présidentielle doit être tenu dans un intervalle de temps. Et cet intervalle de temps est 90 jours au plus, 60 jours au moins avant l’expiration du mandat du président de la République en fonction. Il y a un encadrement qui est fourni par la constitution, et la CENI en tant qu’institution constitutionnelle, ne peut pas violer de manière aussi flagrante une disposition aussi constitutionnelle. Contrairement à certains Etats où le jour même du scrutin est indiqué dans la constitution. Si vous ouvrez la constitution américaine, les étapes et les jours sont indiqués. Chez nous, la constitution prévoit un intervalle de temps. Cet intervalle de temps, c’est 90 au plus et 60 jours au moins avant la fin du mandat. 60 jours avant la fin du mandat tombent sur le jeudi 22 octobre 2020. Mais nous avons une habitude, même si la loi ne fait pas une imposition, nous avons l’habitude d’organiser les élections les dimanches. Et donc, le dimanche qui vient avant le 22 octobre 2020, c’est bien le 18 octobre. Et donc la CENI, eu égard à toutes les activités qui doivent être menées, pour une élection inclusive, transparente, dont les résultats seraient acceptés par tous les candidats, tenant compte de toute les activités-là, a opté pour le délai minimum qui est donc de 60 jours avant la fin du mandat. Et, c’est vraiment le choix de ce qui a été le critère véritable pour proposer cette date du 18 octobre comme la date pour la tenue du premier tour de l’élection présidentielle », a-t-il dit.

Mohamed Cissé

